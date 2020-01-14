Депутат Швыткин отметил ключевую роль России в ливийском урегулировании

Москва, 14 января. Россия играет определяющую роль в урегулировании кризиса на территории Ливии, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин.

В понедельник в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Ливии с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. В них также приняли участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж. Однако Саррадж отказался от встречи с Хафтаром. Фельдмаршал Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии с ПНС Ливии.

Позже стало известно, что Хафтар позитивно оценил итоговое заявление по встрече противоборствующих сторон Ливии в Москве, однако принял решение взять время для обсуждения соглашения с лидерами ливийских племен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал результаты российско-турецких переговоров по Ливии в Москве исключительно позитивными. Парламентарий обратил особое внимание на решающую роль России в этом диалоге.

«Россия еще раз подтвердила свою роль как ведущего международного игрока не только в ближневосточном регионе, но и в целом. Нужно отметить, что есть основания надеяться на положительный исход в конечном итоге данных переговоров», — заявил Швыткин в комментарии «Инфореактору».

Следующая Конференция по вопросу ливийского урегулирования пройдет в Берлине 19 января. На нее приглашены главы ЛНА и ПНС Ливии, а также представители России, США, Великобритании, Турции, Египта, Китая, Франции, ЕС и Африканского союза. Встреча состоится на уровне глав государств и правительств.

«Я надеюсь, что стороны, которые примут участие в этой конференции, найдут взаимоприемлемый вариант, который сможет деэскалировать ситуацию и привести к стабильности в Ливии», ― заключил депутат.

Переговоры в российской столице завершились без подписания соглашения между сторонами ливийского кризиса, однако многие эксперты уверены в необходимости таких встреч и отметили усилия России, которой удалось организовать такое мероприятие.