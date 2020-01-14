Легитимная власть Ливии поддержала позицию России за мирное урегулирование в стране

Поверенный Палаты представителей Ливии выступил с поддержкой России, организовавшей режим прекращения огня в республике. По его словам, он желает дальнейшего сотрудничества между странами для последующего мирного урегулирования.

Пресс-атташе Палаты представителей Абдалла Блехик прокомментировал происходящее мирное урегулирование между Ливийской национальной армией (ЛНА) и Правительством национального согласия (ПНС). В своей речи он отметил, что рад небезразличному отношению России к происходящей ситуации в его стране.

«К сожалению, в свое время, Россия отошла от Ливии. Особенно остро мы почувствовали это в 2011 году, когда на нас обрушилось НАТО. Тогда Россия сделала «шаг назад», и мы перестали чувствовать ее роль на международной арене. Но сейчас Россия вернулась – мы вновь взаимодействуем в вопросах экономики и борьбы с терроризмом», — заявил Блехик.

Он отметил, что с момента убийства прошлого лидера страны Муаммара Каддафи, Ливия прошла трудный путь, и именно иностранное вмешательство во внутренние дела стало наиболее дестабилизирующим фактором. Теперь времена изменились, и Россия начала помогать африканской стране. Представитель легитимного правительства выразил надежду, что Россия окажет еще большую поддержку законным властным структурам, которые назначались решением ливийского парламента.

«Также мы хотим, чтобы Россия внесла еще большую лепту в установление безопасности на всей территории Ливии», — добавил в своем обращении пресс-атташе.

Абдалла Блехик высказался и о прошедших переговорах в Москве 13 января между фельдмаршалом ЛНА Халифой Хафтаром и премьер-министром ПНС Файезом Сарраджем. На них стороны обсуждали перемирие в течение шести часов, после чего им предложили подписать мирное соглашение. По словам пресс-атташе, начатое по инициативе России урегулирование призвано положить конец кризису. Вместе с тем он отметил, что уже достигнутая договоренность о прекращении огня не позволит заседающим в Триполи бандформированиям перегруппировать свои силы и оказать негативное влияние на парламент и армию.

«Россия и весь мир знают, что режим Триполи опирается на поддержку незаконных вооруженных формирований, всевозможных «ополченцев», грабящих страну и организующих криминальные миграционные потоки. Мы ждем, что московские переговоры помогут прекратить все это, и война с террором, начатая еще в 2014 году в Бенгази, наконец закончится. Мы ждем, что решится основная проблема Ливии, и оружием будет владеть исключительно армия, а не каждый желающий. Это, безусловно послужит интересам народа, выбравшего своими защитниками Ливийскую Национальную Армию и маршала Хафтара», — подытожил Блехик.

Отметим, что следующее обсуждение ситуации в Ливии произойдет в Берлине 19 января. Там пройдет конференция по урегулированию ситуации в Ливии. О проведении международного форума канцлер ФРГ Ангела Меркель уже сообщила президенту РФ Владимиру Путину. Лидер России поддержал эту инициативу, добавив, что поможет найти пути выхода из кризиса в Ливии. Также свое участие подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.