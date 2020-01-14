Закон о штрафах для билетных спекулянтов вступил в силу в России

Москва, 14 января. Закон о штрафах для билетных спекулянтов вступил в силу России. Депутат Госдумы Павел Крашенинников прокомментировал нововведение.

На любви к Валерию Леонтьеву, Филиппу Киркорову, Алле Пугачевой многие мошенники привыкли наживаться. Они заранее скупают билеты на концерты звезд российского шоу-бизнеса и перепродают в несколько раз дороже.

Чаще всего обманутыми становятся жители мегаполисов. Спекулянтов очень много в Москве и Петербурге.

«А это общий закон для культурно-массовых мероприятий по поводу перепродажи билетов. Это особенно важно для крупных городов», – сказал парламентарий, его слова передает «МИР24».

Штраф за незаконную продажу билета для физического лица будет в 1,5-2 раза больше цены самого билета. А вот юридические лица заплатят в пять раз больше.

Однако во многих театрах считают, что новый закон не остановит мошенников. Если речь идет о сайте-клоне, то в Интернете таких страниц сотни. Единственный выход — самому покупателю быть внимательным при покупке билетов.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как вернуть деньги за билеты. По словам специалистов, если покупатель отказывается от билета за 10 дней до мероприятия, он может рассчитывать возврат полной стоимости.