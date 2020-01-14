Венедиктов готов платить по 300 тысяч в год за отсрочку от армии для сына-маргинала

19-летний сын главного редактора «Эха Москвы» Алексей Венедиктов поступил на очную форму обучения в РЭУ имени Плеханова по направлению «Гостиничное дело». Учебу сын либерального журналиста использует как еще один способ не проходить срочную службу в армии, а отец продолжает помогать сыну укрываться от выполнения гражданских обязанностей.

Приказ о зачислении Венедиктова-младшего на сайте РЭУ имени Плеханова появился в августе 2019 года. В документе отмечается, что сын журналиста поступил на факультет гостинично-ресторанного бизнеса по направлению «Гостиничное дело». Обучаться юноше предстоит четыре года на платной основе.

Анализ списка подавших документы показал, что на «Гостиничное дело» всего подано 655 заявлений, из которых лишь 193 сопровождались оригиналами документов. Также в отчете указано, что мест в конкурсе на эту специальность было 199, а конкурс составил три человека на место — то есть весьма низкий.

В документах также указано, что Венедиктов-младший набрал 210 баллов по результатам ЕГЭ, 46 из которых — за экзамен по обществознанию. Обучение сына будет обходиться главреду «Эха» в 290 тысяч рублей в год.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что сын Венедиктова ведет весьма аморальный и общественно-опасный образ жизни. Юноша в открытую оскорбляет представителей других национальностей, называя их «животными» и желая им смерти. Кроме того, Венедиктов-младший уже не первый год скрывается от службы в армии, в чем ему помогает отец. Главред «Эха» использовал лазейку в законодательстве, согласно которой постоянно проживающий за границей РФ гражданин не подлежит призыву на службу.

Тем не менее Венедиктова-младшего часто видели в Москве. Например, юноша работал в незаконном барном бизнесе. Посетители одной из столичных кальянных сообщали о хамящем бармене, который торговал нелегальным алкоголем, абсолютно не заботясь о здоровье посетителей. Однако острое ощущение от нарушения закона для Венедиктова важнее, о чем можно судить по его страницам в социальных сетях. Например, в соцсети «ВКонтакте» молодой человек часто делится фотографиями из личной жизни и рассказывает, как «лихачит» на дорогах Москвы, подвергая опасности остальных участников движения и пешеходов.

Очевидно, что главный редактор «Эха Москвы» после публикаций в СМИ о полузаконном укрывательстве сына от службы в армии решил использовать более «честные» способы, принудив сына получить образование и «юридически правильно» «откосить» от несения службы в российских войсках.

По закону, отсрочка от армии дается юношам призывного возраста на весь период обучения — как на бакалавриате, так и в магистратуре, о чем говорится в ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе».

Обучение на первой ступени высшего образования занимает четыре года, а на второй — два. При условии, что Венедиктов-младший проучится все шесть лет, на момент окончания вуза ему будет 25 лет, а до конца призывного возраста останется еще два года. В таком случае его отцу придется изобрести новые способы «откоса» сына от армии, из которых законных осталось еще меньше.