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Венедиктов готов платить по 300 тысяч в год за отсрочку от армии для сына-маргинала

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Венедиктов готов платить по 300 тысяч в год за отсрочку от армии для сына-маргинала

19-летний сын главного редактора «Эха Москвы» Алексей Венедиктов поступил на очную форму обучения в РЭУ имени Плеханова по направлению «Гостиничное дело». Учебу сын либерального журналиста использует как еще один способ не проходить срочную службу в армии, а отец продолжает помогать сыну укрываться от выполнения гражданских обязанностей.

Приказ о зачислении Венедиктова-младшего на сайте РЭУ имени Плеханова появился в августе 2019 года. В документе отмечается, что сын журналиста поступил на факультет гостинично-ресторанного бизнеса по направлению «Гостиничное дело». Обучаться юноше предстоит четыре года на платной основе.

Венедиктов готов платить по 300 тысяч в год за отсрочку от армии для сына-маргинала

Анализ списка подавших документы показал, что на «Гостиничное дело» всего подано 655 заявлений, из которых лишь 193 сопровождались оригиналами документов. Также в отчете указано, что мест в конкурсе на эту специальность было 199, а конкурс составил три человека на место — то есть весьма низкий.

Венедиктов готов платить по 300 тысяч в год за отсрочку от армии для сына-маргинала

В документах также указано, что Венедиктов-младший набрал 210 баллов по результатам ЕГЭ, 46 из которых — за экзамен по обществознанию. Обучение сына будет обходиться главреду «Эха» в 290 тысяч рублей в год.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что сын Венедиктова ведет весьма аморальный и общественно-опасный образ жизни. Юноша в открытую оскорбляет представителей других национальностей, называя их «животными» и желая им смерти. Кроме того, Венедиктов-младший уже не первый год скрывается от службы в армии, в чем ему помогает отец. Главред «Эха» использовал лазейку в законодательстве, согласно которой постоянно проживающий за границей РФ гражданин не подлежит призыву на службу.

Тем не менее Венедиктова-младшего часто видели в Москве. Например, юноша работал в незаконном барном бизнесе. Посетители одной из столичных кальянных сообщали о хамящем бармене, который торговал нелегальным алкоголем, абсолютно не заботясь о здоровье посетителей. Однако острое ощущение от нарушения закона для Венедиктова важнее, о чем можно судить по его страницам в социальных сетях. Например, в соцсети «ВКонтакте» молодой человек часто делится фотографиями из личной жизни и рассказывает, как «лихачит» на дорогах Москвы, подвергая опасности остальных участников движения и пешеходов.

Венедиктов готов платить по 300 тысяч в год за отсрочку от армии для сына-маргинала

Очевидно, что главный редактор «Эха Москвы» после публикаций в СМИ о полузаконном укрывательстве сына от службы в армии решил использовать более «честные» способы, принудив сына получить образование и «юридически правильно» «откосить» от несения службы в российских войсках.

По закону, отсрочка от армии дается юношам призывного возраста на весь период обучения — как на бакалавриате, так и в магистратуре, о чем говорится в ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе».

Венедиктов готов платить по 300 тысяч в год за отсрочку от армии для сына-маргинала

Обучение на первой ступени высшего образования занимает четыре года, а на второй — два. При условии, что Венедиктов-младший проучится все шесть лет, на момент окончания вуза ему будет 25 лет, а до конца призывного возраста останется еще два года. В таком случае его отцу придется изобрести новые способы «откоса» сына от армии, из которых законных осталось еще меньше.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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