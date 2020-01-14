Пользователи «ВКонтакте» массово жалуются на проблемы в работе соцсети

Москва, 14 января. Массовый сбой произошел в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи из разных городов России говорят о проблемах в работе системы.

Пользователи социальной сети пожаловались на проблему с доступом к ресурсу. Сайт и приложение «ВКонтакте» стали грузиться с задержкой. Кроме того, отдельные пользователи отображаются как удаленные.

Сбои в работе социальной сети заметили около 16.40 по московскому времени. Согласно порталу Downdetector, 72% пользователей социальной сети жалуются на проблемы с загрузкой, у 24% — возникли трудности с отправкой сообщений. Кроме того, некоторые владельцы аккаунтов не могут зайти в приложение и на сайт ресурса.