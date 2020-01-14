Либеральные СМИ постепенно отворачиваются от Навального на фоне его ссоры с «Медузой»

Москва, 14 января. Либеральные СМИ начали постепенно отворачиваться от скандально известного блогера Алексея Навального, который за последнее время успел рассориться с целым рядом лояльных изданий.

Так, например, между основателем так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и главредом «Ведомостей» Татьяной Лысовой еще в 2018 году произошел конфликт. Издание отказалось публиковать расследование Навального в отношении председателя Госдумы Вячеслава Володина без проверки информации и обратилось в Росреестр. Требования газеты к фактчекингу возмутили Навального, и он назвал Лысову «ничтожным дном».

В январе он вновь «проехался» по Лысовой, когда ее назначили главредом латвийской «Медузы». Блогер обвинил журналистку в том, что она якобы меняет свои убеждения, переходя на новое место работы. Непосредственно на «Ведомости» Навальный тоже затаил обиду, о чем свидетельствует его интервью в издании The Bell. В нем он признается, что раньше уважал газету, а потом она «превратилась в слегка подцензурное».

«Это была моя главная газета. Я ее читал годами. И она принадлежит мне как читателю в том числе. Это некое достояние было. И сейчас это достояние испортили», — отметил он.

Отметим, что в 2017 году «Ведомости» признали Навального политиком года, но уже в следующем году не стали его номинировать, что, вероятно, и стало причиной обиды.

С гендиректором телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой у Навального тоже произошел конфликт, так как она решила стать доверенным лицом телеведущей Ксении Собчак, когда та баллотировалась в президенты в 2018 году. «Медузе» же досталось за то, что издание выпустило нехвалебную статью о профсоюзе, который Навальный создал для проверки исполнения майских указов президента РФ Владимира Путина.

Единственным СМИ, которое сохранило хорошие отношения с основателем ФБК, оказалась радиостанция «Эхо Москвы», которая регулярно публикует его блоги. Но и она стала значительно реже звать Навального в прямой эфир.

Как передает Nation News, причиной дистанцирования либеральных СМИ от Навального стало упрямство и эгоцентризм блогера, который отказывается слушать чужое мнение. Любые вопросы, выходящие за рамки политических лозунгов, приводят Навального в замешательство. Так, например, во время общения с главредом «Ведомостей» Елизаветой Осетинской блогер начал повышать голос и грубить, когда ему задали уточняющие вопросы.