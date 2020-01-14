Минск ищет замену российской нефти на Украине. События дня. ФАН-ТВ

«Мы теперь не просто проверили, выдали замечания и забыли или просто дождались, когда эти замечания будут исполнены. Мы определили стратегические темы, самые проблемные для страны, которыми занимаемся на протяжении одного-двух лет в течение нескольких проверок», — заявил Алексей Кудрин.

Счетная палата России оценила объем воровства из федерального бюджета. Сумма достигает 3 млрд рублей в год. А, если говорить о других финансовых нарушениях, например, в сфере бухучета, то масштабы возрастают до сотен миллиардов. Чтобы минимизировать этот показатель, аудиторы планируют перейти на новую модель управления. БОльшее внимание они уделят выявлению системных проблем в финансовой сфере. Такое заявление сделал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин накануне 25-летия организации. Итоги и дальнейшие проекты аудиторов он обсудил и с президентом России Владимиром Путиным . Как отметил глава государства, палата выполняет важнейшую функцию — контролирует государственные расходы. По словам Кудрина, сейчас они работают над самыми острыми проблемами. К примеру, обеспечение жильем детей-сирот. Право на собственные квадратные метры имеют 170 тысяч человек, но из-за сложностей новоселье временно отложено. Счетная палата совместно с правительством страны продумала решение этой проблемы. На его реализацию потребуется несколько лет.

Соглашение по Ливии

Командующий ЛНА Халифа Хафтар положительно оценил проект итогового соглашения по Ливии. Перед подписанием документа он взял двое суток, чтобы обсудить все вопросы с лидерами племен. Такое заявление сделали в министерстве обороны России. Но самый главный результат встречи — установление бессрочного режима прекращения огня. Важные для будущего Ливии переговоры прошли накануне в Москве. В них приняли командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж. Это два враждующих лагеря, которые борются за власть в африканской стране с 2011 года. С того момента, когда в Ливии с подачи США произошел вооруженный госпереворот. Казалось бы, переговоры должны закончится перемирием, но Саррадж отказался от встречи с Хафтаром. Соглашение осталось без подписей. Несмотря на это, многие эксперты положительно отметили усилия России, благодаря которой стороны сделали хотя бы небольшой, но все же шаг друг к другу.

«Модель мирного урегулирования в Сирии тоже была непростая, но Россия смогла выстроить такие отношения, чтобы сохранить государственность и суверенитет страны. Сейчас то же самое происходит и с Ливией. Посмотрите, на сегодняшней день даже Европа выражает заинтересованность в реализации российской инициативы», — отмечает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Очередной шаг к миру заинтересованные в разрешении кризиса государства обсудят 19 января. В этот день в Берлине пройдет конференция, которая может стать одной из самых важных в современной истории Ливии.