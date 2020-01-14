Триполи, 14 января. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.

«Официальное приглашение поступило сегодня в главное командование ЛНА для принятия участия в берлинской конференции, но пока никакого ответа на него от маршала Халифы Хафтара не было», — сообщил источник РИА Новости в ЛНА.

Конференция по вопросу ливийского урегулирования пройдет в Берлине 19 января. Ранее во вторник стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель пригласила на конференцию главу Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, а также представителей России, США, Великобритании, Турции, Египта, Китая, Франции, ЕС и Африканского союза. Встреча состоится на уровне глав государств и правительств.

Идею провести ливийский саммит в столице Германии поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с Меркель. Путин подчеркнул, что мероприятие должно быть действительно эффективным, в нем должны принять участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в африканской стране.

Накануне в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Ливии с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. В них также приняли участие фельдмаршал Халифа Хафтар и Файез Саррадж. Однако Саррадж отказался от встречи с Хафтаром. Фельдмаршал Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии с ПНС Ливии.

Переговоры в российской столице завершились без подписания соглашения между сторонами ливийского кризиса, однако многие эксперты уверены в необходимости таких встреч и отметили усилия России, которой удалось организовать такое мероприятие.