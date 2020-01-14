Главные новости 14 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 14 января.

Депутат Госдумы Затулин заявил о несостоявшихся планах СБУ совершить террористический акт путем подрыва Крымского моста. Генерал ФСБ Малеваный объяснил, почему СБУ не смогла бы взорвать Крымский мост.

Кальюлайд заявила, что появившаяся во время президентства Ельцина надежда эстонцев на изменения в России не оправдалась. Россияне ответили Кальюлайд цитатой Аршавина на слова о надеждах на РФ при Ельцине.

Алла Пугачева поздравила подписчиков со Старым Новым годом. «Помолодевшая» Пугачева ужаснула поклонников новым фото.

Киев построил слишком большие планы на дальнейшее продвижение из аэропорта в Донецк и не считался с потерями. Ополченцы Донбасса рассказали, как «лопнула» армия Украины в бою за донецкий аэропорт.

Блогер при этом, судя по Instagram Stories, не всегда доволен выбором возлюбленной. Бузова проговорилась, что оплачивает отпуск с Манукяном на Пхукете.

Власти США пытаются устроить в Иране очередную «цветную революцию» и настроить народ друг против друга. Протесты студентов в Иране — первый этап попытки США провести «цветную революцию».

Информация о том, что муж Нетребко Юсиф Эйвазов отказался выступать с армянской певицей Рузан Манташян, опровергнута. Massis Opera опровергла сообщения об отказе мужа Нетребко выступать вместе с армянкой.

Стюардесса рассказала, на что пассажирам самолетов стоит обращать внимание чтобы понять, что в полете что-то пошло не так. Стюардесса рассказала газете Express, как распознать аварию во время полета.

Крупную тепломагистраль прорвало в украинской столице вечером в понедельник: горячая вода затопила улицу и торговый центр. Потоки кипятка затопили ТЦ в Киеве, пострадавших с ожогами выносили на руках.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар заявил, что предложенный ему вариант соглашения с ПНС игнорировал многие из требований. Хафтар объяснил, почему отказался от подписания соглашения с ПНС.