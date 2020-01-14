Экс-полковник Захарченко подрался в колонии с бывшим полицейским

Москва, 14 января. Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество, подрался с заключенным в мордовской колонии, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.

Захарченко несколько раз ударил другого осужденного кулаком и головой в лицо, сообщили в ведомстве. Драка произошла «на почве личных неприязненных отношений» на минувшей неделе, добавили в УФСИН.

«Проводится проверка. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, указал «ФедералПресс».

Как сообщил Telegram-канал Life Shot, Захарченко подрался с бывшим полицейским ростом под два метра и весом в 100 килограммов. Мужчина получил условный четырехлетний срок за незаконный оборот наркотиков, но за нарушения режима отбывания наказания был отправлен в колонию.

Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года, напомнило «Утро.ру». Его обвинили в воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении двух взяток в особо крупном размере. Летом прошлого года суд приговорил его к 13 годам колонии строго режима и штрафу в размере почти 118 млн рублей. Захарченко также лишили звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. Осенью суд смягчил приговор на полгода.