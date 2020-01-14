Хроника абхазских протестов

Новый 2020 год Абхазия встретила уличными протестами. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей работает в эпицентре событий.

Оппозиция не признала итоги президентских выборов, прошедших 8 сентября 2019 года. Тогда Рауль Хаджимба победил с отрывом в 1%, набрав 47,38% голосов, а лидер от оппозиции Алхас Квициния — 46,19%.

Через три дня после выборов Квициния обратился с иском против ЦИК в Верховный суд Абхазии. Судебное разбирательство затянулось. Параллельно в стране происходили события, которые не могли не повлиять на внутриполитическую ситуацию. Громкие преступления, похищения людей и тройное убийство на набережной 22 ноября 2019 года стали точкой кипения. Была распространена информация о задержании правоохранительными органами сотрудника охраны президента Хаджимбы Давида Ахалая и его родного брата по подозрению в причастности к убийствам на набережной.

9 января в Верховном суде началось слушание кассационной инстанции по жалобе Алхаса Квицинии. Активисты и сторонники оппозиции переместились от здания суда к администрации президента. Начались стычки участников митинга с охраной здания. По приблизительным оценкам, у президентского дворца собралось тогда несколько сотен человек. Они требовали отменить итоги президентских выборов и немедленной отставки президента. Одной из главных фигур протестов в Сухуме стал Ахра Авидзба, герой ДНР с позывным «Абхаз», брат убитого 22 ноября на набережной в столице Абхазии Алхаса Авидзбы. В администрации Хаджимбы назвали происходящее попыткой госпереворота.

Дальше события развивались стремительно. Силовики, не применяя оружие, пытались сдержать натиск, но уже примерно к 15 часам 9 января оппозиция, выломав окна и двери, ворвалась внутрь здания. Президент за час до этого успел покинуть объект. Если события 2014 года, когда подобным способом в Абхазии произошла смена власти, назвали «революцией зонтиков», нынешние протесты пользователи абхазского сегмента Facebook громко обозначили «молодежной революцией».

Парламент после переговоров принял решение рекомендовать президенту сложить полномочия. Ситуация накалялась, протестующие продолжали требовать отставки Рауля Хаджимбы и назначения даты новых выборов. Обстановка в столице, за исключением центра города и территории правительственных зданий, оставалась спокойной. Вечером 9 января президент сделал заявление о возможном введении в республике режима чрезвычайного положения. Депутаты Народного собрания приняли постановление с предложением Раулю Хаджимбе добровольно сложить полномочия президента страны. 19 народных избранников проголосовали «за», четверо — «против», один воздержался. Решение было принято без спикера парламента, который за несколько часов до этого попал в больницу по состоянию здоровья.

Вечером после начала протестов к оппозиции присоединяется их лидер, депутат НС Аслан Бжания. На следующий день, 10 января, здание АП по-прежнему находится в руках у протестующих, премьер-министр республики Валерий Бганба продолжает исполнять свои обязанности. Но все еще сохраняется напряженность. Секретарь Совбеза Абхазии Муххамед Килба распространил информацию о том, что силовой вариант сценария не исключен. Оппозиция отреагировала таким же жестким ответом. К вечеру, на второй день после начала протестов, суд принимает решение признать незаконными результаты выборов и назначить повторные. Сторонники оппозиции, собравшиеся у администрации президента, поздравляли друг друга с этим событием.

Утром 12 января после постановления суда ЦИК вынес решение о дате выборов. 22 марта республика, спустя всего около полугода, опять будет выбирать президента. Оппозиция на этом не собиралась останавливаться, продолжая активнее требовать отставки Хаджимбы. Накануне в республику прибыл заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев. Он провел переговоры со сторонами и выступил посредником на встрече Хаджимбы и Бжании. Она прошла без участия журналистов в резиденции президента в Сухуме. После этого лидер оппозиции Бжания выступил перед сторонниками.

Хаджимба не торопился с ответом, тогда вечером сотни людей с площади АП двинулись к резиденции президента. Расстояние между двумя объектами — около двух километров.

Ситуация в очередной раз оказалась критической, протестующие требовали немедленной отставки Рауля Хаджимбы. Под таким давлением президент подписал документ о сложении полномочий главы государства. В своем официальном обращении он сказал, что принял решение во избежание критической ситуации, ради мира. Вице-президент Аслан Барциц сообщил, что после такого решения Хаджимба баллотироваться на новых президентских выборах не будет. Отставку главы государства оппозиция восприняла аплодисментами и фейерверками.

13 января депутаты Народного собрания приняли отставку президента. Исполнять обязанности главы республики будет премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. Таким образом, в республике произошла очередная смена власти. Оппозиция готовится к выборам, Аслан Бжания уже заявил о своем участии в президентской гонке.