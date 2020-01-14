Донбасс сегодня: защитники ЛНР несут потери, солдаты ВСУ избивают своих командиров

Донбасс, 14 января. Киевские силовики активизировали обстрелы территорий народных республик Донбасса. Факты небоевых потерь в ВСУ скрывают от штаба силовой операции. Украинские военнослужащие платят командирам за отдых в праздничные дни. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

На территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки отмечено восемь нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, на территории Луганской Народной Республики — два. При стрельбе армия Украины использовала 82-мм минометы, гранатометы, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и стрелковое оружие.

При обстрелах погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. В зону обстрелов вошли семь населенных пунктов республик. Украинская армия использовала более 80 боеприпасов разного калибра. Разрушений жилого сектора не зафиксировано.

Очередные небоевые потери среди личного состава ВСУ

Разведка ДНР и ЛНР зафиксировала несколько фактов потерь в бригадах ВСУ, дислоцирующихся в Донецкой и Луганской областях. Так, в городе Красногоровка в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ ранен солдат при разряжении своего табельного автомата. Факт скрыт от командования силовой операции.

Во время проведения строительных работ, при оборудовании позиций в районе села Пески, получил смертельное ранение в голову солдат из 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Смерть силовика утаить не удалось: по факту его гибели ведется следствие, которое пока не определилось с версией произошедшего. Предполагается, что военнослужащего мог застрелить сослуживец.

В Луганской области выпившие солдаты разведывательного взвода 72-й механизированной бригады ВСУ избили своего командира. Прапорщик попал в больницу с черепно-мозговой травмой. В данном случае доклад о происшествии не поступил в штаб силовиков.

Еще один случай, в результате которого тяжелые ожоги получили трое военнослужащих 93-й бригады ВСУ, произошел вблизи села Кряковка Луганской области. Группа силовиков после распития большого количества алкоголя разрядила сигнальную ракету прямо в блиндаже. В результате пожара строение полностью сгорело. Командование бригады было вынуждено составить доклад вышестоящему руководству.

Командиру батальона платили деньги за увольнения

Комиссия из штаба оперативно-тактической группировки «Север» выявила интересные подробности предоставления суточных выходных личному составу в 72-й бригаде ВСУ. Как рассказали в оборонном ведомстве луганчан, о работе комиссии в украинской военной части рассказал источник с той стороны линии разграничения.

Один из командиров батальона брал оплату с военнослужащих за каждый день увольнительных в праздничные дни. Суммы доходили до 300 гривен за сутки с каждого, кто желал провести свои выходные вне боевых дежурств. Комиссия выявила 10 военнослужащих, оплачивающих свои выходные, и установила командира. Командование бригады было осведомлено о беспределе, но предпочло не докладывать о фактах взяток вышестоящему руководству.