Киев, 14 января. Украина должна отгородиться от Донбасса и Крыма если не «китайской», то «интеллектуальной и культурной» стеной, считает бывший депутат Рады, актер Богдан Бенюк.

По его мнению, гражданская война на юго-востоке Украины, начавшаяся в 2014 году после госпереворота в Киеве, закончится не скоро.

«Мы будем иметь эту беду еще долгие годы жизни», — объявил Бенюк.

Экс-депутат считает, что к такому раскладу необходимо не только привыкать, но и вести своеобразную борьбу — например, строить «духовную» стену.

«Я не знаю, как эти территории будут назад наши возвращаться, через какие юридические или другие вещи мы сможем их вернуть, но нам нужно понимать, что мы должны претендовать на эти территории, забирать их, отвоевывать их всеми возможными способами», – добавил националист.

Напомним, в 2014 году Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости, не признав госпереворота в Киеве. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За годы боевых действий погибли тысячи человек.

Не приняли госпереворота и жители Крыма, которые на народном референдуме высказали желание воссоединиться с Россией. Регион вошел в состав РФ демократическим путем, однако Киев по-прежнему считает полуостров своей, «временно оккупированной» территорией.

Пока Бенюк призывает возвести культурную преграду между Украиной, Донбассом и Крымом, Киев планирует распространить на них свое влияние посредством пропаганды. Крымский политолог Владимир Джаралла в разговоре с Федеральным агентством новостей выразил уверенность, что Украине лучше не рассчитывать на успех.