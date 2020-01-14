Сеть «карманных» СМИ выгораживает Ходорковского, виновного в убийстве россиян в ЦАР

Олигарх Михаил Ходорковский через сеть своих «карманных» СМИ пытается оправдать попытку дискредитации России, завершившуюся гибелью трех российских журналистов в ЦАР.

Спустя почти полтора года расследования Следственным комитетом России (СКР) убийства в ЦАР журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко его сотрудники пришли к выводу, что мотивом стало ограбление, совершенное группой лиц. Об этом «Коммерсанту» сообщил замглавы СКР Игорь Краснов.

С результатами планомерного и тщательного расследования оказались не согласны отдельные либеральные СМИ. В частности, «Новая газета» опубликовала материал под названием «Мы не верим Следственному комитету!», в котором результаты работы следователей были поставлены под сомнение. Эта статья была растиражирована другими оппозиционными СМИ и деятелями.

Кто стоит за убийством россиян в ЦАР?

Расследование по поводу убийства журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) вел не только Следственный комитет, но и журналистское сообщество. ФАН после версий произошедшего от коллег из либеральных СМИ решил провести собственное расследование с привлечением независимых корреспондентов и даже частного детектива, который отправился в Банги и сообщал о деталях расследования с места событий.

В итоге ФАН смог выяснить, что на журналистов напали члены бандформирования с целью ограбления. Кроме того, расследование издания позволило вычислить, кто стоит за произошедшим инцидентом, и в чем заключается его мотивация. Речь идет об олигархе Михаиле Ходорковском. Именно он финансировал и контролировал Центр управления расследованиями (ЦУР) — один из проектов «Открытой России», который организовал поездку трех российских журналистов в ЦАР.

Однако крайне низкий уровень организации привел к трагическому для журналистов финалу. Стремясь дискредитировать Россию, выявив и зафиксировав якобы наличие в ЦАР бойцов ЧВК «Вагнера», структура Ходорковского отправила Расторгуева, Джемаля и Радченко в одну из самых опасных стран мира, не предоставив им охраны или хотя бы личных средств защиты. Единственной «защитой» журналистов в полной вооруженных банд Центральной Африке оказались поддельные удостоверения сотрудников миссии ООН, изготовленные руководителем ЦУР Андреем Коняхиным. Примечательно, что, находясь в ЦАР несколько дней, высланные Ходорковским журналисты так и не смогли найти подтверждения присутствию в стране ЧВК «Вагнера».

Ходорковский, понимая, что фактически отправил людей на убой с целью безосновательной дискредитации России в глазах мирового сообщества и создания провокации, спешно начал заметать следы. Для этого ЦУР был ликвидирован, а за оправдание олигарха взялась целая информационная сеть «карманных» СМИ.

Сеть «карманных» СМИ Ходорковского

На сегодняшний день в распоряжении Ходорковского находится разветвленная сеть из регулярной прессы, интернет-изданий, журналистов-«расследователей», блогеров и Telegram-каналов, финансируемых через различные зарубежные НКО и фонды. Их главной задачей является защита и продвижение интересов олигарха. Неудивительно, что инцидент в ЦАР вызвал столь широкий резонанс и массовое освещение событий в либеральных СМИ, но лишь в выгодном для Ходорковского ключе.

В рамках реабилитации олигарха свои «расследования» выпустили подконтрольные Ходорковскому издания «Досье» и «Проект.медиа», руководителем которого является завербованный спецслужбами США Роман Баданин. Структура Ходорковского «Досье» целенаправленно пыталась реабилитировать своего владельца после убийства журналистов в ЦАР, голословно выставляя виновными других людей. А финансируемый олигархом «Проект» также неоднократно был уличен в написании заказных статей и фейковых расследований в его интересах.

Попытки раскритиковать официальную позицию органов следствия ЦАР и России осуществляло также непосредственно созданное Ходорковским «МБХ-медиа», опираясь на информацию «Досье» и другого «карманного» издания «Новой газеты». При этом из публикаций видно, что указанные СМИ работают в связке, продвигая и ссылаясь на сведения друг друга.

В разветвленную сеть СМИ Ходорковского также входит издание The Bell Елизаветы Осетинской, которая как и Баданин, имеет тесные связи со спецслужбами и бизнесменами США. Спонсором издания является фонд «Династия», который принадлежит Борису Зимину — давнему другу олигарха, с которым они совместно спонсировали «Медузу». Публикация заказных статей для Ходорковского изданием The Bell подтвердилась с выпуском статьи, дискредитирующей компанию «Роснефть». Это было некой местью компании, которой в свое время перешли активы «ЮКОСа».

В попытке настроить население России на позицию медиа Ходорковского, выстраивая версию следствия неубедительной, старалось либеральное издание «Дождь».

Данное СМИ также находится под влиянием Михаила Борисовича и даже служит некой кузницей кадров. В 2014 году его пресс-секретарь Ольга Писпанен, также экс-сотрудница «Дождя», вела переговоры с Натальей Синдеевой, основательницей и владельцем медиахолдинга «Дождь», о спонсировании. От имени Ходорковского ей было предложено 100 тысяч долларов. С появлением скриншота переписки в интернете олигарх был вынужден признать факт такой переписки.

Стоит отметить, что указанные СМИ — лишь малая часть той информационной сети, которую имеет в распоряжении Михаил Ходорковский.

Невиновные допроса не избегают

Созданная и контролируемая Ходорковским медиа-империя после получения информации о преступных действиях своего владельца запустила настоящую информационную кампанию по его реабилитации в глазах населения России. В разветвленную медиа-сеть входят как открыто финансируемые олигархом издания, так и подконтрольные через третьих лиц СМИ. Они целенаправленно пытались исказить фактические данные об инциденте в ЦАР. Целью такой кампании было поставить под сомнение результаты работы органов следствия и выставить виновником в гибели журналистов не ЦУР и Ходорковского, а другие компании и лица.

Имея за спиной столь обширный информационный щит из либеральных СМИ, Ходорковский пытается в очередной раз оправдать свои ошибки и преступные действия. При этом на протяжении периода расследования, длившегося почти полтора года, олигарх ни разу не изъявил желание как спонсор ЦУР дать следственным органам показания по делу. Он лишь через свои «карманные» СМИ голословно обвиняет других. Стоит отметить, что данная позиция Ходорковского уже неоднократно вызывала вопросы экспертного сообщества, которое призывало СКР вызвать на допрос работодателя команды ЦУР в лице олигарха Ходорковского.