Серуканов назвал плохим пиаром выставку Вишневского в поддержку террористов «Сети»

Москва, 14 января. Бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов назвал плохим пиар-ходом организацию петербургским депутатом Борисом Вишневским выставки в поддержку фигурантов запрещенной в России террористической организации «Сеть».

По его мнению, поведение «яблочника» похоже на пиар, от которого не будет никакого толку. Серуканов призвал Вишневского больше обращать внимания на резонансные дела, героями которых стали обычные люди.

«Легко говорить о громких делах, но дополнительного рейтинга это никогда не дает, отсюда и растет электоральный дефицит. Это правила хайпа – бери максимально громкие дела среди своих же сторонников. И почему они не занимаются обычными, неполитизированными людьми — большой вопрос», — сказал бывший сторонник скандального блогера Алексея Навального в беседе с Nation News.

Он считает, что проблема российской «оппозиции» кроется в том, что она не обращает внимания на то, что происходит вокруг, и варится в своем соку.

В ноябре прошлого года в редакцию издания Nation News поступило письмо от выпускницы РГПУ имени Герцена. Девушка рассказала о сексуальных домогательствах со стороны петербургского парламентария. Она обращалась с жалобами к правоохранителям и руководству герценовского университета, однако они оказались безрезультатными. По ее словам, Вишневский обладает обширными связями, благодаря чему остается безнаказанным. В январе сообщалось, что руководство РГПУ имени Герцена решило не продлевать контракт с Вишневским.

ФСБ РФ арестовала 11 членов «Сети» в 2017 году. Как установили следователи, ячейки террористической организации действовали в нескольких городах России и Белоруссии. По версии следствия, члены «Сети» собирались устроить теракты во время чемпионата мира по футболу и президентских выборов, чтобы дестабилизировать обстановку в РФ.