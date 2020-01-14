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Протест здорового человека
Московская активистка объяснила, почему общественный контроль отпугивает Навального
14 ЯНВАРЯ 2020
Протестовавшие против завышенных платежей за теплоснабжение активисты московского района Марьино вернули жителям 3 миллиона рублей. Кроме того, общественники добились отмены строительства трех объектов, а также настояли на обустройстве дополнительной очереди Парка имени 850-летия Москвы и местного бульвара — по народному проекту.

В районе активно развивается такая форма взаимодействия с властью, как общественный контроль, — когда упреки жителей в адрес чиновников формулируются не в виде кричалок или лозунгов, а в формате цивилизованного диалога.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с Линой Рыхтиковой, основательницей движения общественного контроля в Марьине, и выяснил, как выглядит «протест здорового человека».

После этого разговора стало ясно, почему бессменные «борцы за справедливость», заинтересовавшись общественным контролем, сразу отказываются от этого направления.

Сюда ходят на экскурсии

Неравнодушные жители Марьина преобразовали городскую среду, в которой живут
Подъезды нескольких домов по улице Марьинский парк в Москве чем-то напоминают домашние интерьеры: они обставлены цветами и увешаны собранными из гигантских паззлов картинами.

Места общего пользования в них выдает только отделка стен и почтовые ящики с номерами квартир.

Жители не только превратили подъезд в своеобразную галерею, но и обустроили придомовую территорию, отремонтировали фасады, заменили трубы на чердаке, свели к минимуму риски пожароопасных ситуаций и теплопотери. А заодно избавились от характерных запахов мусоропровода, восстановив зачистные устройства мусоростволов.

Лина Рыхтикова
Общественный активист
Из соседних домов сюда ходят на экскурсии, чтобы полюбоваться и узнать ответ на главный вопрос — про источник финансирования.
На три таких дома ушло 3 миллиона рублей — это деньги, которые неправомерно взимались с жителей за теплоснабжение, но в ходе разбирательств были возвращены дому.
В 2006 году в Марьине все дома оснастили приборами учета тепла по правительственному постановлению, но управляющая компания продолжала брать плату по нормативу. Жители переплатили 50 миллионов с 2006 по 2009 годы в 50 домах: управляющая компания не корректировала платежки»,
— рассказала ФАН Лина Рыхтикова.

Контроль народа — это сила

Решение проблемы далеко не всегда упирается в деньги
Чтобы разобраться в ситуации, общественники перелопатили не одну пачку документов, дошли до департамента ЖКХ и благоустройства Москвы и сами придумали схему, как вернуть ушедшие в чужой карман миллионы.

Главным идеологом районного общественного движения стала советник государственной службы РФ, кандидат юридических наук Лина Рыхтикова. Опыт работы в правовом управлении Совета Федерации и юридическое образование помогли с тем, чтобы разговаривать с представителями власти на одном языке и аргументировано доносить до них позицию жителей.
Эти деньги уже нельзя было вернуть жителям, потому что когда из одной компании переходишь в другую, закрываются лицевые счета, отметила Рыхтикова. Изначально им отказывали, но решение было найдено.
Мы сами предложили схему, что они не заплатят МОЭКу определенную часть суммы и за свой счет выполнят какие-то работы. Нам таким образом на три дома вернули 4 млн рублей»,
— поясняет собеседница ФАН.
С помощью института общественных инспекторов жители добились обустройства бульварной зоны по собственному — народному — проекту. Был исправлен некачественный ремонт квартир для ветеранов Великой Отечественной войны.
Благодаря общественникам была введена четвертая очередь расположенного рядом Парка имени 850-летия Москвы, и там были очищены водоемы, которые заиливались в течение последних 15 лет.

Наконец, было отменено строительство вплотную к жилым домам трех объектов в районе.
Механизм общественного контроля позволяет мониторить расходование бюджетных средств на муниципальном уровне.
Во время реконструкции Парка 850-летия Москвы летом 2019 года выяснилось, что 130 миллионов рублей ушло на посыпку парковых дорожек песком, ограждение территории черным забором и обновление полоски газона.

А вот у жителей района были другие пожелания: очистить пруд, поставить в парке детскую площадку и привести в порядок травяной покров, рассказывает эксперт. В итоге так и было сделано.
Несмотря на то, что еще в 2014 году был принят федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», позволяющий любому желающему при соблюдении определенных условий стать общественным инспектором, эта модель социальной активности в основном концентрируется в пределах федеральной и региональных общественных палат и редко развивается за их пределами.

Но почему?

Это интеллектуальный труд

Митинговщина для «борцов за правду» — куда проще и денежней
По словам Рыхтиковой, общественный контроль вызывает неподдельный живой интерес у многих начинающих общественников и политиков — в нем они видят инструмент для создания образа борца за правду.

Однако, погрузившись с тонкости, они сразу выбирают другой путь — плакатов и митингов. Так получается проще и громче.
Общественный контроль — это очень серьезный инструмент. Но это работа — монотонная, рутинная, я бы сказала, нудная правовая работа. Нужно искать аргументы в документах. Это интеллектуальный труд — не у многих хватает на это терпения. И это работа, за которую не платят»,
— поясняет юрист.
По словам активистки, чтобы вести предметный разговор с представителями власти о проблемах жителей, ей приходится осваивать не только инженерно-технические вопросы, но и финансовые премудрости.
Когда мы отслеживаем бюджет, мы же постоянно сидим в тендерах — это тоже очень большая работа. Сколько сделал тендеров ГБУ «Жилищник», сколько управа, туда ли деньги ушли… Это не на митинге покричать»,
— добавила собеседница ФАН.
Общественницу совсем не удивляет то, что при принятом еще 6 лет назад законе об основах общественного контроля число его последователей довольно ограничено, а большинство тех, кто призывает власть к ответу на митингах, даже не знают о существовании подобного инструмента.
«Мне смешно, когда несистемная оппозиция рассказывает на камеру в YouTube, как они «делают проекты». Это недоучки и выскочки, просто получившие видеоканал. Это же так просто: сидеть и рассказывать сказки, главное — иметь минимальный мошеннический и артистический дар. Заметили, что та же Екатерина Енгалычева всегда читает свои вопросы по бумажке?» — возмущается Рыхтикова.

Екатерина Енгалычева
Депутат Мосгордумы
Однажды собеседница ФАН даже отказалась проводить правовую экспертизу законопроекта о реновации по просьбе общественных активистов — только потому, что узнала, что к волонтерам, которые обратились к ней за помощью, присоединился скандально известный блогер Алексей Навальный.

Алексей Навальный
Блогер
Я сказала, что если на митинг придет Навальный, то я никакой экспертизы писать не буду. Потому что я знала, что если Навальный оседлает этот протест, то мы не сможем нормально вести диалог с властью»,
— пояснила свою позицию активист.
А ведь на тот момент у них уже было подготовлено 80 поправок к законопроекту, и все они в итоге были внесены, подчеркнула Рыхтикова. И «закон о гарантиях» был принят раньше, чем собственно закон о реновации.

Власть всегда готова слушать

Единственное условие — не заниматься самопиаром
По словам общественницы, власть всегда готова слушать и слышать в том числе не совсем приятные для себя вещи. Даже на муниципальном уровне, где Рыхтикову поначалу воспринимали настороженно, теперь в ней видят партнера.

«Занимаешься и занимайся, им еще и лучше: «Ты за нас нашу работу делаешь, потому что мы где-то что-то не увидим, а ты увидишь и нам укажешь, и мы исправим». У нас в этом плане уже пошло взаимодействие с исполнительными органами власти. Александр Сморяков (экс-глава управы района Марьино. — Прим. ФАН) даже создал общественный совет по реформированию ЖКХ при управе», — делится Рыхтикова.

Александр Сморяков
Экс-глава Марьина
На контакт, по словам активистки, охотно идут и власти Москвы.
Я не могу назвать ни одного проекта, в который мэр (Москвы Сергей Собянин. — Прим. ФАН) ни вложился бы таким образом, чтобы жителям сделать комфортно. Все стройки от нас убрали: на Мячковского, на Перерве… Я по любому поводу обращаюсь в правительство Москвы»,
— говорит общественница.
По словам Лины Рыхтиковой, не только городские власти, но и представители бизнеса готовы к диалогу с жителями и совместному решению любых проблем. При соблюдении одного важного условия — разговор должен вестись с теми, кто проблемы собирается решать, а не использовать для самопиара.

Этот важный нюанс улавливают далеко не все, а потому одна и та же тема кочует из одного митинга в другой, независимо от того, насколько проблема остается реальной и актуальной для граждан.

Выход один — честная кропотливая работа.
Алла Кириллова

Иллюстрации ФАН
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