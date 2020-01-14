Протестовавшие против завышенных платежей за теплоснабжение активисты московского района Марьино вернули жителям 3 миллиона рублей. Кроме того, общественники добились отмены строительства трех объектов, а также настояли на обустройстве дополнительной очереди Парка имени 850-летия Москвы и местного бульвара — по народному проекту.
В районе активно развивается такая форма взаимодействия с властью, как общественный контроль, — когда упреки жителей в адрес чиновников формулируются не в виде кричалок или лозунгов, а в формате цивилизованного диалога.
Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с Линой Рыхтиковой, основательницей движения общественного контроля в Марьине, и выяснил, как выглядит «протест здорового человека».
После этого разговора стало ясно, почему бессменные «борцы за справедливость», заинтересовавшись общественным контролем, сразу отказываются от этого направления.