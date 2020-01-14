Протест здорового человека

По словам общественницы, власть всегда готова слушать и слышать в том числе не совсем приятные для себя вещи. Даже на муниципальном уровне, где Рыхтикову поначалу воспринимали настороженно, теперь в ней видят партнера.



«Занимаешься и занимайся, им еще и лучше: «Ты за нас нашу работу делаешь, потому что мы где-то что-то не увидим, а ты увидишь и нам укажешь, и мы исправим». У нас в этом плане уже пошло взаимодействие с исполнительными органами власти. Александр Сморяков (экс-глава управы района Марьино. — Прим. ФАН) даже создал общественный совет по реформированию ЖКХ при управе», — делится Рыхтикова.

