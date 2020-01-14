Ребенок подарил организатору незаконных митингов Соболь игрушечный автозак

Москва, 14 января. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь продемонстрировала подарок от ребенка. Маленькая девочка подарила организатору незаконных митингов игрушечный полицейский автозак.

Соболь поделилась в Twitter видео, на котором маленькая дочка бывшего сотрудника ФБК Алексея Яковлева играет с автозаком. Девочка рассказала, что хотела бы подарить игрушку Соболь.

«Дети сотрудников умны не по годам. Дочка Алексея Яковлева приготовила мне специфичный подарочек», — отметила Соболь.

Дети сотрудников @navalnylive умны не по годам, вот и дочка @4001st приготовила для меня специфичный подарочек???? pic.twitter.com/taa56A6Cb4 — Соболь Любовь (@SobolLubov) 13 января 2020 г.

Ироничный подарок от ребенка напомнил пользователям Сети о многочисленных нарушениях закона со стороны Соболь. В ходе предвыборной кампании в Мосгордуму Соболь отличилась провокациями, «спектаклями» в столичном отделении Центральной избирательной комиссии и фальсификацией подписей избирателей ― в ее подписных листах обнаружились многочисленные нарушения, даже подписи «мертвых душ».

Кроме того, Соболь выступила организатором незаконных митингов в Москве, в ходе которых были задержаны несколько провокаторов. Они нападали на сотрудников полиции и пытались устроить массовые беспорядки. Соболь же вышла из воды сухой, прикрывшись малолетним ребенком.

Пользователи Сети по-своему оценили подарок, отметив, что именно в автозаке юристу ФБК и место.

Особенно пользователей возмутило использование детей для привлечения внимания. Комментаторы напомнили, что на незаконных митингах также были задействованы дети.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.