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Ребенок подарил организатору незаконных митингов Соболь игрушечный автозак

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Ребенок подарил организатору незаконных митингов Соболь игрушечный автозак

Москва, 14 января. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь продемонстрировала подарок от ребенка. Маленькая девочка подарила организатору незаконных митингов игрушечный полицейский автозак.

Соболь поделилась в Twitter видео, на котором маленькая дочка бывшего сотрудника ФБК Алексея Яковлева играет с автозаком. Девочка рассказала, что хотела бы подарить игрушку Соболь.

«Дети сотрудников умны не по годам. Дочка Алексея Яковлева приготовила мне специфичный подарочек», — отметила Соболь.

Ироничный подарок от ребенка напомнил пользователям Сети о многочисленных нарушениях закона со стороны Соболь. В ходе предвыборной кампании в Мосгордуму Соболь отличилась провокациями, «спектаклями» в столичном отделении Центральной избирательной комиссии и фальсификацией подписей избирателей ― в ее подписных листах обнаружились многочисленные нарушения, даже подписи «мертвых душ».

Кроме того, Соболь выступила организатором незаконных митингов в Москве, в ходе которых были задержаны несколько провокаторов. Они нападали на сотрудников полиции и пытались устроить массовые беспорядки. Соболь же вышла из воды сухой, прикрывшись малолетним ребенком.

Пользователи Сети по-своему оценили подарок, отметив, что именно в автозаке юристу ФБК и место.

Ребенок подарил организатору незаконных митингов Соболь игрушечный автозак

Ребенок подарил организатору незаконных митингов Соболь игрушечный автозак

Особенно пользователей возмутило использование детей для привлечения внимания. Комментаторы напомнили, что на незаконных митингах также были задействованы дети.

Ребенок подарил организатору незаконных митингов Соболь игрушечный автозак

Ребенок подарил организатору незаконных митингов Соболь игрушечный автозак

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.

 

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