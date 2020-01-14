Депутат Журавлев объяснил аномальное тепло в России климатическим оружием США

Москва, 14 января. Депутат Госдумы Алексей Журавлев не исключил использования Соединенными Штатами климатического оружия против РФ. Так он объяснил аномальное потепление в РФ.

По словам парламентария, США сегодня находятся на пике прогресса, и появление у них подобных технологий исключать нельзя. Журавлев полагает, что Вашингтон уже применял климатическое оружие во время войны во Вьетнаме, а сегодня продолжает разработку в этом направлении, передает Infox.ru.

Депутат подчеркнул, что относиться к подобной угрозе беспечно нельзя, ведь воздействие на климат может вызвать тяжелейшие последствия для страны. В качестве примера он привел таяние вечной мерзлоты и разрушение озонового слоя.

«Если она (вечная мерзлота — Прим. ФАН) сейчас поплывет, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие», — заявил Журавлев, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом депутат подчеркнул, что климатическое оружие невозможно применить только против России или какой-либо другой отдельно взятой страны. Подобные действия окажут влияние на всю планету, а потому затронут всех.

По словам метеорологов, климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете, и в 3,5 раза быстрее, чем в Арктике. Сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории Андрей Киселев напомнил, что в зоне вечной мерзлоты находятся две трети территории России. Он полагает, что причина подобных климатических изменений кроется в распределении суши и водных пространств на планете. Климатолог не исключил, что всплески тепла и холода в России могут стать более резкими.