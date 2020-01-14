«Мисс Бельгия» оконфузилась в прямом эфире, потеряв бюстгальтер

Брюссель, 14 января. Победительница конкурса «Мисс Бельгия — 2020» Селин Ван Уйтсел споткнулась на сцене и потеряла бюстгальтер, сообщило издание The Mirror.

Выпускница юридического факультета выходила на сцену после получения титула «Мисс Бельгия — 2020». Спускаясь по лестнице, 23-летняя участница конкурса споткнулась и упала. В этот момент бюстгальтер без бретелек соскочил и упал прямо перед ее ногами.

Девушка не растерялась: Селин Ван Уйтсел встала и, сделав вид, что ничего не произошло, пошла дальше. Участница конкурса красоты все дефиле мило улыбалась в прямом эфире, отметил «МИР 24».

«Сегодня я лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал», — цитирует «Ридус» победительницу конкурса.

Видео с падением модели в Интернете посмотрели несколько сотен тысяч раз. Подписчики в соцсети Instagram поддержали победительницу конкурса и отметили, что девушка прекрасно справилась с этим конфузом, указала «Газета.ру».

???? Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène ???? La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay⏭ https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020

В ходе тождественной церемонии награждения у победительницы конкурса красоты «Мисс Африка — 2018» Доркас Касинде загорелся парик. Пока 24-летняя девушка, которая представляла Демократическую Республику Конго (ДРК), обнималась с предшественницей, на ее парик упали искры, разбрасываемые пиротехническим средством на сцене. Конкурсантка не сразу поняла, что пламя охватило ее волосы, но ей на помощь мгновенно пришли находившиеся в зале люди.