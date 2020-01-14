Самонкин призвал усилить безопасность Рунета в связи с ростом числа пользователей

Москва, 14 января. Контроль над безопасностью Рунета необходимо усилить в связи с ростом числа пользователей, считает политолог Юрий Самонкин.

Ранее научно-исследовательский институт маркетинга GfK сообщил, что в прошлом году взрослая аудитория Интернета в России увеличилась с 91 миллиона человек до 94,4 миллиона человек. По данным специалистов, больше всего увлечены Сетью подростки, среди россиян в возрасте 20-29 лет заинтересованность Интернетом составляет 97%.

В связи с непрерывным ростом числа пользователей возникает потребность в дополнительных мерах безопасности. Как отметил Самонкин, нельзя остановить цифровой прогресс, который несет с собой множество угроз. Таких, например, как: экстремизм, киберпреступления, информационная пропаганда из-за рубежа, направленная против России, а также данные, наносящие вред детям.

Защитить пользователей Сети призван закон о суверенном Рунете, который вступил в силу 1 ноября, считает политолог. Он также способен оказать положительное влияние на развитие IT-компаний, которые смогут более успешно реализовываться на отечественном рынке.

«К примеру, жители страны чаще стали отдавать предпочтение российской поисковой системе «Яндекс», поскольку она удобна и безопасна», — цитирует Самонкина iReactor.

Эксперт обратил внимание, что вокруг закона появляются различные заблуждения, связанные в основном с цензурой. Самонкин заверил, что власти не станут вмешиваться во внутренние дела граждан. Речь идет лишь о защите персональных данных и блокировке незаконного контента.

«А также о противодействии русофобским и провокационным ресурсам, которые используют западные спецслужбы в информационной войне против России», — заключил он.

Напомним, 2019 год выдался богатым на негативные события — это и попытки вербовки россиян в ФБР с помощью рассылки в Facebook, и вмешательство в российские выборы, и кибератаки. Эксперты уверены, что 2020 год принесет новые угрозы, в особенности со стороны Запада, поскольку совсем скоро начнется подготовка к выборам в США и России. Вашингтон уже открыто объявил о начале информационной войны против Москвы.

Для борьбы с такими вызовами и приняли закон о суверенном Рунете, а также закон о фейках.

Как отметил ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов, особую опасность могут представлять такие крупные интернет-площадки, как YouTube, Google, Facebook, Twitter и Telegram. Они несут в себе ощутимую угрозу как для безопасности данных своих пользователей, так и их информационной гигиены — блокируя аккаунты официальных и общественно значимых лиц РФ, они при этом дают возможность высказаться деструктивным элементам, чья деятельность направлена на развал страны.