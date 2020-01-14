Поддержкой террористов «Сети» Вишневский провоцирует и оправдывает политическое насилие

Москва, 14 января. Скандально известный депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, инициировавший выставку в поддержку задержанных участников террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ), пытается оправдать политическое насилие. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.

Он обратил внимание, что Вишневский относится к числу политиков, принадлежащих узкой секте сторонников киевско-русофобской хунты, а также выступает за лишение России суверенитета и подчинение ее внешним силам.

«Естественно, у таких людей очень маленькая поддержка, поэтому они могут прийти к власти только путем захвата и путем насилия. Эти провокации как раз-таки являются частью политического насилия», — пояснил он «НьюИнформ».

По словам эксперта, в отношении Вишневского и «Яблока», оправдывающих политическое насилие, следует принять меры в соответствии с российским законодательством, при этом закон в данной плоскости необходимо ужесточить.

«У нас законы очень мягкие, потому что временами не так легко отделить политическое насилие. Законы необходимо делать для разных ситуаций разные. Например, в погоде есть желтый, зеленый, оранжевый уровни. Так же должны и законы работать — по-разному для разных ситуаций. У нас сейчас где-то желтый уровень политической опасности. Следовательно, в этой мере следует ужесточить законы», — сказал Марков.

Ранее стало известно, что в петербургском филиале партии «Яблоко» начала работу выставка, посвященная арестованным террористам запрещенной в России группировки «Сеть». Ее организатором выступил Вишневский. Было заявлено, что посетителям экспозиции готовы представить некие фотографии и документы по делу, которое «оппозиционеры» наряду с либеральными СМИ и российскими представительствами западных изданий стали называть фейковым еще до появления первых результатов расследования.

В «Яблоке» «Сеть» называют своеобразным «клубом по интересам», члены которого занимались обсуждением насильственного изменения конституционного строя в России через захват оружейных складов и нападение на объекты госорганов. Однако организаторы умалчивают, что у арестованных членов группировки были найдены настоящие гранаты, самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие.

Комментируя выставку яблочника, президент «Евразийского института молодежных инициатив» Юрий Самонкин отметил, что действия Вишневского и остальных организаторов можно расценивать как публичное оправдание терроризма, и правоохранительные органы должны провести проверку по данному факту.

Экспозиция, посвященная «Сети», — не единственное, что оставляет пятно на репутации Вишневского. Осенью 2019 года реноме депутата было испорчено секс-скандалом. В начале ноября в редакцию издания NationNews поступило письмо от бывшей учащейся РГПУ имени Герцена, где преподавал парламентарий. Девушка рассказала о сексуальных домогательствах с его стороны, совершаемых по отношению к студенткам. Она выразила мнение, что Вишневский мог долгое время оставаться безнаказанным благодаря обширным связям.