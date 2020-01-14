Эксперт Института стран СНГ прокомментировал идею Литвы праздновать «день взятия Москвы»

Москва, 14 января. Власти Литвы демонстрируют полное банкротство антироссийской политики, предлагая отмечать «день взятия Москвы». Об этом заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отметить вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.

«Этот год станет хорошей возможностью для Литвы и Польши отметить вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что власти Литвы были бы разочарованы тем, что «Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату».

Заявление Анушаускаса стало своеобразным ответом на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая ранее выразила удивление в связи с решением властей Варшавы не отмечать 75-ю годовщину освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

По мнению Шишкина, инициатива литовского парламентария свидетельствует о банкротстве антироссийской политики Вильнюса.

«Если уже докатились до такого, то это означает, что, в сущности, они признают полное банкротство своей антироссийской политики», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что утверждение данной инициативы на законодательном уровне будет означать, что Литвой «руководят клоуны», которые превратили свою страну в несостоявшееся государство, передает радио Sputnik.

«Если они действительно введут такой праздник, то нам стоит только поаплодировать – всему миру будет ясно, какие клоуны руководят этим государством. Такое государство, кроме как несостоявшимся, назвать нельзя», — подчеркнул Шишкин.

Напомним, в 1610 году польско-литовская армия заняла Москву во время русско-польской войны в период Смутного времени. В 1612 году Москва была освобождена Вторым народным ополчением, которым командовали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.