Солдаты НАТО до слез перепугались ракетной атаки Ирана

Багдад, 14 января. Солдаты НАТО, несущие службу на американских военных объектах в Ираке, были сильно перепуганы во время обстрела со стороны Ирана, хотя сидели в бункере и были заранее предупреждены об атаке. Об этом рассказал сержант армии Дании по имени Йон датскому телеканалу TV2.

«Это было неописуемо. Я никогда не испытывал ничего подобного, и я надеюсь, что никогда не испытаю это снова. Мы не знали, где и когда упадет следующая ракета. Некоторые сидели и рассказывали анекдоты, чтобы защитить себя, некоторые уходили в себя, а некоторые плакали», — вспоминает Йон.

Датский сержант с ужасом описывает разорванные пополам вертолеты, которые натовцы обнаружили, когда выбрались из укрытия. В винтокрылых машинах образовались настолько большие отверстия, что в них можно было припарковать фургон. Мощность каждой ракеты составляла 1 тонну в тротиловом эквиваленте, поэтому во время удара весь бункер, в котором прятались солдаты НАТО, сотрясался. Йон признался, что датским военнослужащим после этого понадобилась профессиональная помощь психологов.

Отметим, что это не первый раз, когда испугавшимся солдатам НАТО, которые, по словам американского руководства, готовы защитить Восточную Европу от «российской угрозы», потребовалась помощь психологов.

В апреле прошлого года она также понадобилась экипажу американского эсминца «Дональд Кук», который зашел в Черное море и приблизился к крымскому берегу. Россия выслала бомбардировщик Су-24, который демонстративно совершил облет вокруг судна. Спустя два дня американский корабль зашел в румынский порт Констанца, где 27 членов судовой команды подали рапорт о списании на берег.

«Психологов, говорят, на каретах неотложки к кораблю свозили», — пишет «Царьград».

Поводом для паники стало даже не само присутствие бомбардировщика возле «Дональда Кука», который считается гордостью американского флота, а тот факт, что уже не новая система РЭБ самолета смогла отключить военному кораблю радар и средства наведения, сделав его абсолютно беспомощным.

Напомним, что 12 января Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака. Это стало ответом на удар США по аэропорту Багдада, в ходе которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран заранее предупредил власти Ирака о готовящемся ударе, поэтому американские военнослужащие были вовремя уведомлены и успели спрятаться в бункере за 2,5 часа до обстрела.