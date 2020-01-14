Шерин: Уже всем ясно, что без России конфликт в Ливии не разрешится

В Госдуме РФ высоко оценили посредническую роль России в деле разрешения кризиса в Ливии. Накануне в рамках реализации российско-турецкой инициативы по Ливии в Москве прошел первый раунд мирных переговоров с участием командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, председателя Палаты депутатов Агилы Салеха, главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и председателя Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри.

Как сообщили в Минобороны РФ, главным итогом состоявшихся переговоров стало достижение принципиального согласия по поддержанию и бессрочному продолжению объявленного 12 января режима прекращения боевых действий. Действующее бессрочное перемирие создает максимально благоприятствующую атмосферу для берлинской конференции по Ливии, о проведении которой в частности шла речь в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Участники московских переговоров по Ливии подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности этого африканского государства, а также необходимость бескомпромиссной борьбы с международным терроризмом.

Проект итогового заявления подписали глава ПНС Ливии Саррадж и председатель Высшего государственного совета Ливии Мишри. Командующий ЛНА фельдмаршал Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен.

«Начатая в Москве работа будет продолжена, так как объем накопившихся внутриливийских проблем требует кропотливой работы по формированию взвешенных и взаимоприемлемых для сторон решений», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высоко оценил успех, достигнутый Россией в разрешении ливийского кризиса. У России — уникальная роль миротворца, подчеркнул депутат ГД, отметив, что Москва сумела сделать в Ливии то, что никому не удавалось ранее, и факты тому подтверждение.

«В том, что Хафтар уехал раньше, взяв паузу для размышлений, ничего страшного нет, — отметил Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Сегодня, благодаря России, есть очень большой фронт для маневра. Отмечу, заинтересованность в подписании соглашения была не у Хафтара, а у Сарраджа».

Перемирие, заключенное 12 января, состоялось и продолжает действовать, напомнил Шерин. Кроме того, России удалось собрать и посадить за стол переговоров непримиримых врагов, которые не только приехали, но и провели достаточно успешные консультации. Считать, что сразу, за один день, можно будет обо всем договориться, было бы наивным, однако от последующих встреч по урегулированию ливийского конфликта никто не отказался, отметил собеседник ФАН.

«В любом случае все, что происходит сегодня на территории Ливии, без участия России не разрешится, — отметил собеседник ФАН. — Неслучайно именно территория РФ была выбрана как площадка для переговоров. Кто бы сейчас ни пытался в этот процесс залезть, вмешаться или пристроиться, ситуацию это не изменит: уже всем ясно, что без Российской Федерации конфликт в Ливии не разрешится. А, благодаря России, успех будет достигнут, конфликт будет разрешен, и в перспективе Ливия будет таким же нашим надежным союзником, каким сейчас является Сирийская Арабская Республика», — резюмировал Александр Шерин.

В ходе переговоров в Москве все стороны подтвердили свое участие в Берлинской конференции по Ливии, которая намечена на 19 января. Принципиальные договоренности не исключают дипломатических маневров и торга, что, подчас, может сопровождаться излишне эмоциональной лексикой, к которой следует относиться достаточно спокойно, подчеркивают эксперты.