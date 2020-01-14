Клинцевич заявил, что суд США отклонил иск ФАН к Facebook по приказу из Белого дома

Сенатор Франц Клинцевич уверен, что суд США отклонил повторный иск ФАН к соцсети Facebook, так как агентство публикует правдивые новости.

Ранее федеральный судья Калифорнии Люси Кох отклонила повторный иск Федерального агентства новостей против социальной сети Facebook из-за безосновательной блокировки учетных записей издания. Кох заявила, что ФАН якобы не смог предоставить «убедительных для суда доказательств» нарушения первой поправки к Конституции США о свободе слова.

«13 января 2020 года суд удовлетворил иск Facebook об отклонении иска с запретом на повторную его подачу», — сказала она.

Соответствующее решение американского суда раскритиковал сенатор Франц Клинцевич. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что оно вписывается в рамки «объявленной России информационной войны».

«В США введена абсолютная цензура, и все действия, которые происходят, подвержены вот этому влиянию. Притом обоснования вообще не имеют ничего общего ни с законодательством, ни с конституцией США, ни с нормами морали. Просто им выгодны определенные решения, и все, с этим ничего не поделаешь, потому что решение, на самом деле, пришло сверху, из Белого дома», — говорит собеседник ФАН.

Другими словами, американские власти изначально могут стоять за блокировкой аккаунта нашего интернет-издания в социальной сети Facebook. А когда редакция ФАН не стала молча терпеть и начала отстаивать свою позицию в суде, спустили еще одну задачу — не дать делу хода.

«Принято вот такое решение, оно спущено сверху, и суды дальше будут ограничивать права российского издания. Американцы приняли решение в своих национальных интересах, они боятся ФАН, потому что вы говорите правду. Потому что вы приводите факты и доказательства, вы аргументируете их, а им этого не нужно. Потому что там принято — «вот это правильно, а вот это нет». А обыватель, для которого все это делается, находится в таком положении, когда большой начальник сказал — и это правда. Ну зачем им ваша правда? Продуманная, умная, разложенная по фактам, с доказательствами? Поэтому вас блокируют», — продолжает Клинцевич.

При этом сенатор подчеркнул, что «Федеральное агентство новостей должно и дальше отстаивать свою правоту». Ведь чем чаще в мировом информационном пространстве будут появляться статьи, описывающие наглость США, тем больше вероятность, что на них обратят внимание рядовые обыватели.

«Да, так или иначе правда дойдет до обывателей, она же — как вода, проникает куда угодно. Спасибо вам за позицию. А еще вы можете обратиться в разные международные организации, в ООН. Вот это и есть та капля, которая точит камень. Везде надо писать, говорить и аргументировать. Другого варианта нет. Открытость и правда — это то, чего боятся лжецы и мошенники из США. Только правда, других вариантов нет. Вам нельзя останавливаться, нужно просто работать дальше. Так или иначе вместе мы добьемся своего. Реакция США на ФАН — это результат того, что мы делаем все вместе: президент, глава МИД, министр обороны, депутаты, сенаторы и журналисты. Это вот слаженная команда, и это совместная работа на правду. Вы просто обязаны продолжать, вы красавцы. Мы вас всегда поддержим», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, 20 августа 2019 года в федеральный суд Северного округа американского штата Калифорния поступил повторный иск от Федерального агентства новостей против Facebook. ФАН в очередной раз потребовал от суда запретить американской компании блокировать аккаунт интернет-издания в соцсети.

ФАН требовал от суда вынести временное или постоянное предписание, которое не позволит руководству Facebook блокировать доступ к аккаунту агентства. Также интернет-издание потребовало компенсировать издержки на ведение судебной тяжбы и присудить ФАН компенсацию за ущерб. Facebook был прекрасно осведомлен о принадлежности ФАН к новостным организациям, и тем не менее помешал доступу подписчиков к материалам издания, размещенным в социальной сети, тем самым нанеся непоправимый ущерб бизнесу.

Руководство Facebook не скрывает, что атака на профили ФАН была намеренным политическим действием.