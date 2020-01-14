Топалов перенес вторую операцию в 2020 году

Москва, 14 января. Известный российский певец Влад Топалов перенес вторую в 2020 году операцию. Об этом он рассказал фанатам в Instagram, умолчав о поставленном ему диагнозе.

Супруг Регины Тодоренко, несмотря на плохое самочувствие, не потерял присущее ему чувство юмора. Виновником своих проблем со здоровьем 34-летний Топалов считает Деда Мороза — якобы он все перепутал и вместо исполнения заветных желаний подарил артисту «еженедельные скальпели».

«Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!» — шутя, пожаловался исполнитель.

Он попросил волшебника после гуляний перепроверить списки желаний и лишний раз поблагодарил за свою семью.

Фанаты Топалова в многочисленных комментариях пожелали ему здоровья. Некоторые поддержали звезду и признались, что тоже в первые дни года вынуждены были обращаться за врачебной помощью.

Напомним, Топалов родился в Москве в 1985 году. Он с детства увлекался музыкой, а широкую известность получил благодаря участию в группе «Smash!!». В рамках проекта он выступал вместе с Сергеем Лазаревым.

Певец дважды был женат. В 2015 году он заключил брак с Ксенией Данилиной, но пара рассталась спустя два года. Осенью 2018 года Топалов женился на телеведущей Регине Тодоренко. 5 декабря того же года у них родился сын Михаил.

В мае прошлого года Топалов попал в ДТП при не совсем обычных обстоятельствах. Рано утром он поехал в церковь на исповедь, после чего отправился в аэропорт встречать жену и сына. Тогда то в его машину и врезался автомобиль, за рулем которого был пенсионер.