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ЛНА обнаружила на поле боя документы сирийского наемника

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ЛНА обнаружила на поле боя документы сирийского наемника

Триполи, 14 января. Солдаты главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара нашли сирийское удостоверение личности на поле боя с террористами Правительства национального согласия (ПНС).

Сирийские документы обнаружили в районе Айн Захра, что расположен на юго-востоке Триполи. Военные ЛНА сообщили, что бумаги принадлежали некоему Мухаммету Туркману. Удостоверение ему выдал совет города Африн, контролируемый турецкими боевиками.

ЛНА обнаружила на поле боя документы сирийского наемника

Турция использует гражданскую войну в Ливии как удобную площадку для ликвидации сирийских наемников, которые стали обузой для президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Так как сирийский кризис планомерно разрешается, Анкара ищет новые возможности участия в военных действиях. Причем в первую очередь это выгодно для самого президента, чья младшая дочь с 2016 года замужем за техническим директором крупной оборонной компании Сельджуком Байрактаром. Его семья владеет оборонным заводом «Baykar Makina», на котором производятся БПЛА Bayraktar.

Новый внешний враг, которого Эрдоган нашел в лице главнокомандующего ЛНА Хафтара и его союзников, позволяет Турции не только избавиться от засилья сирийских военных беженцев, но и возвыситься в исламском мире. Ведь помимо корыстных интересов, турецкий президент преследует и собственные политические амбиции. Он до сих пор использует агрессивную риторику в отношении Франции, ОАЭ и Египта, тем самым создавая трамплин для выхода в лидеры среди арабской группы стран.

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