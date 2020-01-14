ЛНА обнаружила на поле боя документы сирийского наемника

Триполи, 14 января. Солдаты главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара нашли сирийское удостоверение личности на поле боя с террористами Правительства национального согласия (ПНС).

Сирийские документы обнаружили в районе Айн Захра, что расположен на юго-востоке Триполи. Военные ЛНА сообщили, что бумаги принадлежали некоему Мухаммету Туркману. Удостоверение ему выдал совет города Африн, контролируемый турецкими боевиками.

Турция использует гражданскую войну в Ливии как удобную площадку для ликвидации сирийских наемников, которые стали обузой для президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Так как сирийский кризис планомерно разрешается, Анкара ищет новые возможности участия в военных действиях. Причем в первую очередь это выгодно для самого президента, чья младшая дочь с 2016 года замужем за техническим директором крупной оборонной компании Сельджуком Байрактаром. Его семья владеет оборонным заводом «Baykar Makina», на котором производятся БПЛА Bayraktar.

Новый внешний враг, которого Эрдоган нашел в лице главнокомандующего ЛНА Хафтара и его союзников, позволяет Турции не только избавиться от засилья сирийских военных беженцев, но и возвыситься в исламском мире. Ведь помимо корыстных интересов, турецкий президент преследует и собственные политические амбиции. Он до сих пор использует агрессивную риторику в отношении Франции, ОАЭ и Египта, тем самым создавая трамплин для выхода в лидеры среди арабской группы стран.