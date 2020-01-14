Коновалов назвал вершиной глупости убийство Сулеймани и действия США на Ближнем Востоке

Москва, 14 января. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани и другие действия США на Ближнем Востоке — вершина глупости, считает военный эксперт Иван Коновалов.

Он убежден, что последние события должны заставить Вашингтон задуматься над пересмотром своей политике на Ближнем Востоке. Многие эксперты и вовсе считают, что американцы должны покинуть регион.

Коновалов уверен, что уйти из Ирака, согласившись на предъявленные обвинения и претензии, — в таком контексте США уходить не будут, так как такой уход «не в контексте американской политики, абсолютно наглой, беспринципной и диктующей условия кому угодно, и не сообразующейся с пониманием политики стран региона, где они присутствуют». По мнению эксперта, уйти для США сейчас значит признать свою вину, на что Вашингтон, естественно, не пойдет.

«США понимают, что принять данный контекст они не могут и лучше уходить. Потому что они всем уже надоели. Их политика извилистая, предательская. Примеров их беспринципного поведения масса», — сказал Коновалов в беседе с iReactor.

Он также напомнил о действиях США по отношению к Багдаду: действующее в республике правительство пришло благодаря Вашингтону, и американцы убивают одного из известных военных на территории Ирака. По мнению Коновалова, американская сторона «наплевала на суверенитет Ирака».

«Захотели — сделали. Причем, убили совершенно неповинного человека. Теперь еще придется им в суде объясняться, что они натворили. В США существует понимание, что эта операция была верхом глупости, верхом подлости и верхом абсолютно политической неразумности», — резюмировал эксперт.

Американские военные по приказу президента США Дональда Трампа убили командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани под Багдадом. В ответ иранские силы нанесли удар по американским военным базам в Ираке.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Вашингтон должен был предупредить Оттаву об операции в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал. Он добавил, что канадская сторона не получила от США никакого предупреждения.