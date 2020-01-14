Эксперт Охрименко рассказал, кому выгодны протесты против рынка земли Украины

Киев, 14 января. Протесты против открытия рынка земли на Украине носят политический характер. Об этом во вторник заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, сама по себе земельная реформа на Украине необходима, однако сегодня ее обсуждение превращается в политическую игру. С одной стороны, противники президента Украины Владимира Зеленского Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук используют земельный вопрос для собственного пиара. С другой стороны, сам Зеленский пытается с помощью продажи земли рассчитаться с людьми, которые привели его к власти.

«У нас очень сильно политизирована эта тема и на этом пиарятся. Да, действительно, рынок земли Зеленский сбывает. И спонсоры, которые привели его к власти, очень хотят вернуть землю. Если Зеленский исполнит эти пожелания, то он рассчитается с ними за то, что стал президентом», — пояснил Охрименко в эфире радио Sputnik.

Напомним, что во вторник в Киеве начались акции протеста против открытия рынка земли — реализации одного из требований западных кредиторов Украины. Многие украинские политики опасаются, что в случае снятия моратория на продажу земли западные лица или компании скупят весь чернозем, оставив украинских фермеров ни с чем. В законе прописан запрет на приобретение земли иностранцами, однако существуют юридические лазейки, позволяющие его обойти.

Так, например, землю могут по сговору скупать украинские компании, а потом переписывать все на иностранные фирмы. Кроме того, существует риск, что иностранцы и лица без гражданства могут выкупать право собственности на землю, если она была получена по наследству.