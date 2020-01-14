Конституционный суд встал на сторону добросовестных получателей социальных выплат

Конституционный суд РФ встал на сторону добросовестных получателей социальных выплат, напомнив о недопустимости формального рассмотрения дел граждан.

Поводом к разбирательству в КС РФ послужила жалоба жительницы Ростовской области Марины Алисовой. На заседании, в ходе которого КС стал на сторону заявительницы, присутствовал корреспондент Федерального агентства новостей.

Марина Алисова, которая работала в сельской больнице, в свое время получила социальную выплату для строительства дома в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (утверждена постановлением №598 правительства РФ от 15 июля 2013 года).

Однако при строительстве дома Алисова столкнулась с недобросовестностью подрядчика. Предприниматель забрал деньги, включая социальную выплату, но дом так и не достроил. Спустя некоторое время, неожиданно для заявительницы, министерство сельского хозяйства Ростовской области через суд потребовало от Алисовой вернуть полученную социальную выплату. Чиновники ссылались на истечение срока для оформления права собственности на жилье, который в Ростовской области составляет один год и пять месяцев с момента выдачи денег из бюджета.

Суд стал на сторону властей. Доводы Алисовой о срывах сроков подрядчиком не были учтены ни в районном суде, ни в Ростовском областном суде, который рассматривал апелляционную, а затем и кассационную жалобу. В конечном итоге нарушений законов при рассмотрении дела не увидел и Верховный суд РФ.

Стоит отметить, что обвинения в адрес недобросовестного строителя были не голословными. С иском о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств с горе-предпринимателя Алисова обратилась в суд, и решение было принято в ее пользу. Кроме того, впоследствии предприниматель был привлечен по данному делу к уголовной ответственности.

В Конституционный суд Марина Алисова пришла оспаривать конституционность абзацев первого и четвертого пункта 30 типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданами РФ, проживающими в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение №4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»).

Именно в тридцатом пункте положения говорится о сроках, предоставляемых для оформления права собственности на построенное жилье, а также о возможности забрать у гражданина социальную выплату в случае нарушения этих сроков.

Конституционный суд посчитал, что оспариваемые нормы все же соответствуют основному закону страны. Тем не менее, КС решил, что дело Марины Алисовой подлежит пересмотру, так как суды подошли к решению ее вопроса исключительно формально.

В своем постановлении, объявленном во вторник, 14 января, Конституционный суд разъяснил, что судам следует исследовать все обстоятельства, имеющие значение для дела. Особенно важно избегать формализма в делах, где заявитель в отношениях с властными структурами изначально выступает как слабая сторона. В данном и аналогичных случаях формальное решение может привести к значительному ухудшению имущественного положения гражданина, что противоречит целям социального государства, каковым, согласно Конституции РФ, является Российская Федерация.

«Суд не должен подходить к вопросу формально, он должен смотреть, использована ли данная социальная выплата по целевому назначению, действовал ли ее получатель осмотрительно при заключении договора подряда на строительство, а также учитывать все иные обстоятельства, — рассказал после заседания судья Конституционного суда Юрий Рудкин. — Только то, что гражданин не уложился в срок, установленный субъектом Российской Федерации для регистрации жилья, не может являться основанием для взыскания с получателя данной социальной выплаты в полном размере».

О недопустимости формального отношения судов при принятии решений по делам граждан ранее говорилось в ходе заседания КС по данному делу, которое состоялось 10 декабря 2019 года. Тогда полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский в качестве примера привел прописанный в инструкциях к микроволновым печам запрет сушить в них животных.

«Когда появились микроволновки, кое-кто начал сушить в них животных, и производителям пришлось внести в инструкции соответствующий пункт. В правительстве, выпуская это положение (о сроках по социальным выплатам), считали, что «животных сушить никто не будет», — отметил Барщевский.

Впредь, согласно вердикту КС, суды при рассмотрении подобных дел должны руководствоваться толкованием оспариваемого типового положения, принятым в ходе последнего заседания.