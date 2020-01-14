Меган Маркл обвинили в распускании слухов о неверности принца Уильяма

Лондон, 14 января. Меган Маркл распространяла слухи о том, что у принца Уильяма появилась любовница. Об этом рассказал королевский биограф Фил Дампье, пишет New Idea.

Герцогини Кэмбриджская (Кейт Миддлтон ) и Сассекская (Меган Маркл) так и не смогли найти общий язык. Недавно стало известно, что послужило причиной разлада в королевской семье.

По данным инсайдера, в апреле прошлого года Кейт Миддлтон узнала, что Меган распускает слухи о неверности ее мужа. Супруга принца Гарри сказала подружкам, что у Уильяма есть отношения с Роуз Хенбери. А те поделились этой информацией со СМИ.

Ситуация усугублялась тем, что Роуз была в приятельских отношениях с Миддлтон. Кейт мужественно вынесла внимание желтой прессы, поверила мужу и через какое-то время снова стала общаться с Роуз.

А вот Маркл она не простила. Для Кейт было непонятным, почему родственница решила вбить клин между ней и мужем. Поклонники Миддлтон считают, что Маркл, которая привыкла добиваться желаемого любыми средствами, просто завидует Кейт.

Она так и не смогла стать своей при дворе, и в королевской семье чувствует себя чужой. А Миддлтон, напротив, считается эталоном поведения герцогини.

В Интернете скандал набирает обороты. Поклонники королевской семьи разделились на два лагеря, но тех, кто осуждает Маркл, намного больше.

Напомним, что ранее королева Елизавета созвала срочное совещание после отказа принца Гарри и Меган Маркл от полномочий. Бывшая актриса хочет жить не только в Англии, но и в США.