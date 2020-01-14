Курбанов заявил, что участие посла в протестах в Иране говорит об отчаянии Лондона

Москва, 14 января. Британский посол в Иране Роберт Макэр был задержан на акции протеста в Тегеране. Власти республики назвали участие дипломата в протестах открытым вмешательством во внутренние дела Ирана.

По данным иранских СМИ, посол Соединенного Королевства в Иране занимался «организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями». Позже Макера отпустили.

Политолог Маис Курбанов уверен, что Великобритания вторит политике США на Ближнем Востоке, особенно когда речь идет о нагнетании обстановки в регионе. В Иране Вашингтон и Лондон ведут активную пропагандистскую деятельность.

«Иран не устраивает Великобританию, как и множество других стран. Британцы видят, что не могут влиять на Иран, и видимо решились на отчаянный шаг и вот участвовали в массовых беспорядках», ― заявил политолог в комментарии Nation News.

По словам Курбанова, Великобритания открыто вмешалась во внутренние дела Ирана, в международных правах ООН прописано, что иностранные дипломаты не могут участвовать в подобных мероприятиях. Действия британского посла вызвали справедливое возмущение у иранцев.

«Есть такие предложения – закрыть посольство Великобритании в Иране. Это неофициально, но люди высказывают лозунги что «Врагам нет места в Иране». Эти государства хотят сделать Иран послушным, но это уже не то государство, что было раньше», ― подытожил политолог.

Отношения между США и Ираном резко обострились 3 января, когда Вашингтон объявил, что в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал, военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигался автомобиль высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

В ответ Тегеран нанес удар по американским военным базам в Ираке 8 января. По данным иранского телевидения, жертвами ударов стали 80 человек. После беззаконных действий Вашингтона на Ближнем Востоке Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе.