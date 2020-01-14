ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к долгим новогодним каникулам

Москва, 14 января. Количество жителей России, выступающих против длительных новогодних каникул, выросло на 6% с 2005 года. Об этом стало известно по итогам опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование провели 12 января среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, они рассказали о своем отношении к выходным в январе. Каждый второй респондент (51%) признался, что длительные январские каникулы — удачное решение. При этом каждый третий житель страны (33%) заявил, что устал от долгих выходных.

Примечательно, что в основном поддерживают многодневные рождественские каникулы молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Положительно высказываются о новогодних выходных чаще жители страны, считающие свое материальное положение хорошим (63%).

«15 лет назад была распространена идея о переносе праздничных дней на майские даты: 27% россиян считали удачным увеличение количества выходных в году, но предпочли бы их провести весной, в мае», — добавляется в сообщении ВЦИОМ.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о необходимости отменить длинные новогодние каникулы. По его мнению, они не только вредят здоровью россиян, но и мешают развитию экономики. В подтверждение своих слов Онищенко привел статистические данные, которые показывают рост числа россиян, обратившихся за помощью к врачам.