Цеков уверен, что США нужно изолировать от вмешательства во внутренние дела других стран

Москва, 14 января. Мир на Ближнем Востоке наступит значительно быстрее, если оттуда уйдут ведущие деструктивную политику США. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор согласился с позицией секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани, который заявил, что только полный уход Америки с Ближнего Востока остановит расхищение ресурсов Сирии и позволит региону в целом обрести стабильность.

«С чем я абсолютно согласен – если бы США ушли бы с Ближнего Востока и не совали туда свой нос, то, конечно, мир бы наступил гораздо быстрее на ближневосточной земле», — заявил он.

Однако Цеков выразил сомнение в том, что ближневосточные государства смогут объединиться, чтобы ускорить процесс оттеснения американского контингента.

«Американцы будут делать все, чтобы не произошло объединение. Это одна из основных составляющих внешней политики США на Ближнем Востоке, а также в Латинской Америке и других регионах мира. У них достаточно много возможностей для недопущения такого объединения», — сказал Цеков журналу «Слово и Дело».

Политик подчеркнул, что с государствами в регионе Вашингтон выстраивает разные отношения, выделяя среди них вражеские. В отношении последних ведется соответствующая деструктивная политика.

«Что касается Ирана, то он враждебная для США страна. Ирак они вообще полностью дезинтегрировали, на какой-то период лишили эту страну государственности, сейчас влезли в очередной раз и не собираются уходить. То же самое с Сирией. Политика разная», — пояснил сенатор.

Несмотря на сомнения, Цеков выразил надежду на то, что страны Ближнего Востока сплотиться вокруг общей проблемы, чтобы сохранить свой суверенитет и решить политические и социально-экономические вопросы.

Отдельное внимание сенатор обратил на помощь и поддержку России, направленную на достижение мира в регионе. Он отметил, что государство выстраивает дружественные отношения со всеми его странами, уважая их независимость и корректно действуя в отношении каждой.

«Понятно, что у нас есть определенные интересы: экономические, политические, военно-политические, но мы делаем это очень корректно, с большим уважением к этим странам. Как показывает ситуация, государства Ближнего Востока и другие страны мира желают видеть Россию в качестве посредника», — констатировал собеседник.

В качестве антипода России Цеков назвал США, которые проводят в отношении ближневосточных стран агрессивную политику. Он напомнил, что в Сирии и Ираке американцы находятся незаконно, и во многом «благодаря» им, проблемы в этих странах приняли затяжной характер.