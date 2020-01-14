Премьер Малайзии напомнил убившим Сулеймани американцам об итогах вьетнамской войны

Куала-Лумпур, 14 января. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад напомнил США об итогах вьетнамской войны, комментируя убийство иранского генерала Касема Сулеймани и обмен ударами между Вашингтоном и Тегераном.

По его словам, вьетнамская война является прекрасным примером того, как могучая держава с огромными финансовыми ресурсами и новейшим вооружением была наголову разбита более отсталыми вьетконговцами.

Напомним, что командующий иранским спецназом «Аль Кудс» Касем Сулеймани был убит в результате удара ВВС США по аэропорту Багдада. В ответ Тегеран объявил военную операцию «Мученик Сулеймани», направленную против находящихся в Ираке сил США и нанес удар по нескольким американским военным объектам.

Примечательно, что убийство Сулеймани осудили даже некоторые партнеры США в блоке НАТО. Так, например, власти Канады потребовали, чтобы Вашингтон объяснил необходимость физического устранение иранского генерала.

Эксперты немецкого бундестага также усомнились в законности действий США. Они подчеркнули, что атака на Сулеймани с использованием беспилотников не соответствует критериям крайней меры для спасения жизни американцев. В Берлине назвали убийство иранского генерала нарушением пакта ООН о гражданских и политических правах на жизнь. А иранский журналист Хаял Муаззин выразил уверенность, что убийство Сулеймани в конечном итоге приведет к концу правления президента США Дональда Трампа, политическое положение которого и так неустойчиво.