Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии

Лондон, 14 января. Премьер-министр Британии Борис Джонсон отказал первому министру Шотландии Николе Стерджен на запрос по проведению референдума о независимости.

Ранее шотландский премьер направила запрос по передаче национальным парламентом шотландскому законодательному собранию полномочий по проведению референдума.

В ответном письме глава британского правительства напомнил, что во время прошедшего в 2014 году референдума о независимости Шотландии сама Стерджен и ее предшественник пообещали, что это будет «голосование раз в поколение».

Шотландцы проголосовали за сохранение субъекта в составе Соединенного Королевства, а шотландские и британские власти пообещали уважать это решение, добавил Джонсон.

Кроме того, еще один референдум может привести, как считает Джонсон, к продолжению политической стагнации, которая наблюдается в Шотландии в последние десять лет.

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK ???????? pic.twitter.com/JjQp3X2J2n