Правительство Сирии открыло три гумкоридора для выхода жителей из Идлиба — Видео ФАН

Дамаск, 14 января. Сирийское правительство при участии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) открыло три гуманитарных коридора в Аль-Хадере, Абу-Духуре и Аль-Хубейте, чтобы обеспечить выход мирных жителей с захваченных террористами территорий в провинции Идлиб. Об этом сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Идлибская зона деэскалации является последним очагом сопротивления боевиков, где они прикрываются мирным населением как живым щитом. После долгих лет войны первые семьи возвращаются через гуманитарные коридоры в родные места.

В настоящее время на пунктах пропуска мирным гражданам оказывают медицинскую помощь. Также им предоставляется еда и вода. Для перемещения беженцев выделены автобусы.

Накануне открытия пунктов солдаты сирийской правительственной армии с воздуха разбрасывали бумажные листовки, призывающие граждан выйти через официальные пункты пропуска из Идлиба и западного Алеппо. Помимо этого для оповещения населения используют смс-рассылки и средства теле- и радиовещания.

Напомним, прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января, однако сирийские правительственные силы прекратили боевые действия гораздо раньше — с 14:00 (по мск) 9 января.