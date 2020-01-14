Востоковед Онтиков заявил о признании турками ведущей роли РФ в переговорах по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет участвовать в переговорах по Ливии в Берлине 19 января, несмотря на отсутствие соглашения после встречи в Москве. По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, это означает, что Россия заложила прочный фундамент для урегулирования ливийского конфликта.

Как заметил в беседе с Федеральным агентством новостей Андрей Онтиков, турки признали российскую роль в урегулировании ливийского вопроса.

«Если бы этого не было, не состоялась бы вчера и встреча в Москве двух непримиримых врагов — главы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара и главы так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа. Турки понимают, что Россия имеет влияние как на самого Хафтара, так и на власти на востоке Ливии в целом, а кроме того, Россия имеет неплохие контакты со странами, поддерживающими ЛНА, — прежде всего, с Эмиратами, Египтом и другими», — отметил востоковед.

Он подчеркнул, что российская роль в мирном урегулировании ливийского конфликта несомненна, как была несомненна роль Москвы в сирийском вопросе.

«У нас есть контакт и со второй противоборствующей стороной и теми странами, которые за ней стоит. Это тоже важно. Потому что это доказывает координирующую роль РФ в урегулировании вопроса по Ливии. И тут надо напомнить, что в преддверии московской встречи президент России Владимир Путин провел многочисленные телефонные переговоры с представителями разных стран, встречался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. То есть подготовительная работа была колоссальная. Фундамент для того, что мы имеем на сегодняшний день, заложила Москва. А это немало. Это перемирие и это начало большого пути по поиску компромисса. Так же, как и в истории с Сирией, в одночасье решить все проблемы не получится. Но то, что уже есть намерение, уже сделаны первые шаги, — это заслуга РФ», — подчеркнул Андрей Онтиков.

Во вторник, 14 января, Минобороны РФ заявило, что «главным итогом первого раунда межливийских мирных переговоров с участием командующего ЛНА Хафтара, председателя палаты депутатов Агилы Салеха, главы ПНС Сарраджа и председателя Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри стало достижение принципиального согласия противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий».