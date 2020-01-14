В Тамбове жильцы бегут из аварийного дома-памятника в страхе за свои жизни

Управляющая компания в Тамбове не может отреставрировать дом, признанный памятником архитектурного наследия, из-за отсутствия лицензии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В 2018 году был проведен открытый конкурс в отношении дома по адресу Коммунальная улица, 24. Победителем было признано ООО «МКД-сервис». На запрос жильцов дома о ремонте кровли управляющая компания отказала из-за отсутствия необходимой лицензии.

«Дом находится в очень аварийном состоянии. В 2006 году мы переехали, сделали ремонт, и у нас обрушился потолок. Крыши практически нет. Она ни разу не менялась. Металл весь прогнил», — пожаловалась ФАН местная жительница Наталья.

В доме находятся 12 квартир. На данный момент проживают только четыре семьи: из-за опасения за собственные жизни люди вынуждены переезжать в другие места.

«Мы уже в другом месте живем, но мы не хотим продавать эту квартиру, потому что там уютная атмосфера, потому что это памятник архитектуры. Мы там прожили 10 лет. У нас там живут родственники», — пояснила Наталья.

Дом построен из именных кирпичей. По мнению местного активиста Федора Фирсова, это «один из сложнейших моментов для реставрации дома».

«Дом был построен до революции. И ни разу не проводился капитальный ремонт. Все настолько разваливается, что просто кошмар. С крыши падают кирпичи. Люди боятся ходить рядом», — заметил Фирсов.

Из ответа представителей Управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовского района на запрос ФАН стало известно, что в ходе выездной проверки было установлено нарушение. Администрация города не принимала никаких мер, направленных на проведение работ по сохранению объекта. 20 июня 2018 года было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и применено наказание в виде штрафа.

Жильцы признаются, что готовы сами помочь в реставрации дома и даже заплатить некоторую сумму из своего кармана. Однако у дома крупный долг за капитальный ремонт. Дело в том, что весь первый этаж занят под коммерческую деятельность.

«Если б хозяин оплачивал [счета] за капитальный ремонт, возможно, у нас уже была бы накоплена сумма и уже в этом году нам, возможно, сделали бы ремонт», — предположили соседи.

Администрация Тамбова в период с 2019–2021 года проведет работы по ремонту кровли. А до 2027 планируется проведение работ по ремонту фасада.