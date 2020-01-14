Депутат Рады Рабинович предрек украинцам рабство

Киев, 14 января. Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель грозит продажей Украины и рабством населения страны, считает депутат Рады Вадим Рабинович.

«Хочу вас всех поздравить: осталось буквально немного времени, и мы вот-вот сумеем уехать в любую страну мира, потому что своей-то земли у нас не будет — мы ее продадим», — заявил парламентарий в комментарии телеканалу Newsone.

Рабинович назвал снятие запрета на продажу земли «дьявольским планом» украинских властей, принятие закона об отмене моратория депутат окрестил черным днем в истории страны.

«И тут нет «зрады», нет никакого вранья, что «все пропало», просто те украинцы, которые останутся на проданной земле, могут великолепно устроиться рабами на плантациях», — добавил депутат.

Ранее большинство в украинском парламенте проголосовало за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного значения. Запрет действовал в течение почти 20 лет. Согласно проекту, собственниками украинских территорий могут стать только физические и юридические лица из Украины, муниципалитеты и государство. При этом иностранные граждане и лица без гражданства будут должны продать свои участки в течение 12 месяцев.

Планируется, что принадлежащие государству и муниципалитетам земли будут реализованы в ходе торгов. Документ закрепляет преимущественное право арендаторов на выкуп участков. Кроме того, будет введен временный мораторий на приобретение земель с иностранным капиталом до 1 января 2024 года.