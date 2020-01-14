Премьер Сирии призвал страны Ближнего Востока противостоять присутствию США

Тегеран, 14 января. Премьер-министр Сирии Имад Хамис призвал страны Ближнего Востока противостоять присутствию США в регионе.

Во вторник Хамис на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани осудил действия Вашингтона.

«Все народы, а также правительства всех стран региона должны противостоять незаконному присутствию США», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что ракетные удары Ирана по американской базе «Айн аль-Асад» и аэропорту Эрбиля «показали врагам, что им нечем гордиться». Эта акция стала ответом Тегерана на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погиб 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада.

Убийство национального героя Ирана вызвало резкую реакцию Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель генерала. Операция, в ходе которой Тегеран атаковал американские базы в Ираке, получила название «Мученик Сулеймани».

Минобороны РФ назвало убийство генерала недальновидным шагом США, который приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. В ведомстве назвали неоспоримыми заслуги Сулеймани в борьбе с террористами ИГ1 (запрещено в РФ) в Сирии.

Многие эксперты пришли к выводу, что военное присутствие США на Ближнем Востоке и их авантюризм опасны, и призвали американцев немедленно покинуть регион.

В минувшую субботу власти Ирана заявили об учреждении Международного дня сопротивления в память о Сулеймани.

1 Организация запрещена на территории РФ.