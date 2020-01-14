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Премьер Сирии призвал страны Ближнего Востока противостоять присутствию США

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Премьер Сирии призвал страны Ближнего Востока противостоять присутствию США

Тегеран, 14 января. Премьер-министр Сирии Имад Хамис призвал страны Ближнего Востока противостоять присутствию США в регионе.

Во вторник Хамис на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани осудил действия Вашингтона.

«Все народы, а также правительства всех стран региона должны противостоять незаконному присутствию США», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что ракетные удары Ирана по американской базе «Айн аль-Асад» и аэропорту Эрбиля «показали врагам, что им нечем гордиться». Эта акция стала ответом Тегерана на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Премьер Сирии призвал страны Ближнего Востока противостоять присутствию США

Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погиб 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада.

Убийство национального героя Ирана вызвало резкую реакцию Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель генерала. Операция, в ходе которой Тегеран атаковал американские базы в Ираке, получила название «Мученик Сулеймани».

Минобороны РФ назвало убийство генерала недальновидным шагом США, который приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. В ведомстве назвали неоспоримыми заслуги Сулеймани в борьбе с террористами ИГ1 (запрещено в РФ) в Сирии.

Многие эксперты пришли к выводу, что военное присутствие США на Ближнем Востоке и их авантюризм опасны, и призвали американцев немедленно покинуть регион.

В минувшую субботу власти Ирана заявили об учреждении Международного дня сопротивления в память о Сулеймани.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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