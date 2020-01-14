Меньшиков объяснил, почему за 15 лет он не завел детей

Москва, 14 января. Известный российский актер Олег Меньшиков прокомментировал один из самых болезненных личных вопросов — отсутствие наследников.

По словам артиста, он и его жена Анастасия Чернова хотели завести детей, однако слишком долго тянули с решением, в результате чего упустили момент.

«Ну не получилось у нас. Я очень хотел, и Настя хотела. Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило», — пояснил Меньшиков порталу Psychologies.

Актер добавил, что другие способы завести ребенка, вроде усыновления или суррогатного материнства, они с женой рассматривать не стали, решив, что «бог не дал».

Меньшиков также прокомментировал не сложившуюся карьеру Анастасии Черновой. Артист винит себя в неудачах супруги, полагая, что его звездная фамилия отпугивала режиссеров во время кастинга. В то же время он счастлив, что повстречал свою будущую жену, без которой он не представляет себе жизни.

Напомним, что Меньшиков является одним из самых известных российских актеров. Наибольшую популярность ему принесли фильмы «Покровские ворота», «Мой любимый клоун», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Восток-Запад», «Статский советник» и «Легенда №17».

Кроме того, Меньшиков широко известен как театральный актер и режиссер. Он поставил спектакли «Горе от ума», «Кухня», «Игроки» и «1900». С 2012 года Меньшиков является художественным руководителем Московского драматического театра имени Ермоловой.