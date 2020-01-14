Ученый Соколов заявил, что сценарий «Янки, гоу хоум!» может приобрести мировой характер

Москва, 14 января. Сценарий «Янки, гоу хоум!» уберет с Ближнего Востока дестабилизирующий фактор в лице США и позволит урегулировать конфликты в регионе. Об этом заявил член-корреспондент РАЕН, вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.

«Многочисленные исторические противоречия стран региона США использовали в свою пользу, вызывая конфликты и целые войны. Ближний Восток всегда был не самым спокойным регионом, Штаты же во многом довели ситуацию до крайностей. И если сейчас сценарий «Янки, гоу хоум!» будет каким-то образом реализован, мы увидим мирные процессы, которые в считанные месяцы остановят большинство конфликтов», — отметил эксперт.

Ученый напомнил, что изначально США планировали раздробить самые значимые страны Ближнего Востока, чтобы реализовать свои геополитические планы и получить контроль над ресурсами. Так, в Сирии Штаты открыто воруют нефть при пособничестве курдских боевиков. То же самое уже много лет происходит в Ираке, куда американцы вторглись, убив президента страны Саддама Хусейна. В Иране Вашингтон намеревался устроить переворот по «оранжевым технологиям», однако планы США провалились.

В связи с недавними провокациями США и Сирия, и Иран, и Ирак требуют вывода американских войск с Ближнего Востока. Как отметил Соколов, если государства смогут реализовать свой маневр, это перевернет политическую историю планеты.

«Прецедент на Ближнем Востоке покажет, что позиции Штатов можно и нужно теснить ради собственных национальных интересов. Американцы это понимают, потому буквально зубами и когтями вцепятся в Ближний Восток, стараясь закрепиться в нем. А когда им это не удастся, сценарий «Янки, гоу хоум!» приобретет уже общемировой характер», — сказал эксперт в беседе с изданием «Экономика сегодня».

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по автоколонне недалеко от аэропорта в Багададе, убив иранского генерала Касема Сулеймани. Действия Вашингтона обострили ситуацию на Ближнем Востоке и привели к гибели людей, летевших в украинском «Боинг-737» из Тегерана в Киев. 8 января американский беспилотник вторгся в воздушное пространство Ирана, прикрывшись пассажирским лайнером. В результате самолет был сбит по ошибке силами иранской ПВО.

Эксперты считают, что после нескольких провокаций США призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) вновь становится актуальным.