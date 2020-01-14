Иранский журналист заявил, что подлое убийство Сулеймани приведет к концу правления Трампа

Москва, 14 января. Корпус стражей Исламской революции прибегнет к более жесткому способу отомстить США за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, заявил иранский журналист Хаял Муаззин.

По его словам, Сулеймани действительно играл важную роль на Ближнем Востоке: он помешал Западу осуществить свой план по разделу Ближнего Востока, организовывал спецоперации по ликвидации «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в России) и освобождение российского летчика.

Муаззин также рассказал историю, как боевики ИГ1, испугавшись приезда иранского генерала, оставили свои позиции. Дело в том, что Иракский Курдистан обратился за помочью к Сулеймани, чтобы тот помог выгнать террористов. Глава «Аль-Кудс», прибывший буквально на следующий день, предложил план, благодаря которому удалось прогнать боевиков из городов.

«При допросе заложники рассказали, что их разведчик донес о прибытии Сулеймани, после чего многие боевики пали духом и подались в бега. Вот так террористы боялись генерала», — сказал журналист в беседе с «ПолитЭкспертом».

Он убежден, что атака на американские военные базы в Ираке — только часть мести. По его мнению, КСИР продолжит мстить Вашингтону за убийство Сулеймани.

«[Американский президент Дональд] Трамп хотел показать свою силу, но не думал, что получит ответ. Как говорит духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи, прошло то время, когда можно напасть и убежать. Теперь американцы получат двойной сокрушительный ответ! Иран дает понять США, что молчать больше не будет», — сказал журналист.

По его мнению, Трамп, отдав приказ убить Сулеймани, «закрыл двери для переговоров» с Ираном. Муаззин полагает, что «подлое убийство генерала приведет к концу правления» Трампа.

Отношения между Ираном и США, которые и так были напряженными, обострились в январе. Иранский генерал Касем Салеймани был убит под Багдадом в ночь на 3 января по приказу американского лидера. В ответ иранские силы разгромили американскую базу в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.