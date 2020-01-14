Болгарию атаковали британские и французские педофилы

В болгарском селе Царичино задержан 63-летний гражданин Франции Эрик Ж. Причина задержания традиционна для иностранных пенсионеров, живущих в болгарских селах, — развратные действия в отношении несовершеннолетних, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Софии.

В данном случае поражают размах и наглость нового жителя Болгарии. Он сумел совратить двух девочек — 11 лет и 10 лет — всего за 16 дней своего проживания в селе с населением около 100 человек.

В настоящее время он арестован по решению суда города Балчик. Расследование ведет Добричская окружная прокуратура. Так как Эрик Ж. находится в Болгарии уже год, то сейчас проверяется, что же он совершил за 350 дней до своего появления в селе Царичино. Представительница прокуратуры заявила, что он обвиняется по статье 149 части 5 Уголовного кодекса Республики Болгарии, по которой предусмотрено наказание от 5 до 20 лет лишения свободы.

Но это обычное заявление: на самом деле иностранные педофилы долго в болгарских тюрьмах не находятся. Так, несколько месяцев назад журналисты «Би-Би-Си» обнаружили в селе Самуилово своего соотечественника — 41-летнего пастора Даниела Хэла. Он находился в международном розыске, так как после отбытия наказания за педофилию на своей родине не встал на специальный полицейский учет, а бежал в Болгарию. Несмотря на то, что британский суд запретил ему общаться с детьми, в его доме постоянно находились юные жители села мужского пола и цыганской национальности.

Пастор утверждает, что сообщал детям слово божье, но полицейское расследование показало, что кроме слова было и дело — половое сношение как минимум с четырьмя мальчиками. При этом к пастору постоянно приезжали друзья из Англии, а его сестра-пенсионерка сожительствовала с молодым цыганом. Даниел Хэл стал очередным английским педофилом, выявленным в Болгарии. Федеральное агентство новостей рассказывало об этой проблеме в статье «Как Brexit спасает Болгарию от нашествия английских педофилов».

С 2016 года, когда была написана эта статья, мало что изменилось: Brexit все еще не произошел, английских педофилов становится все больше,а в тюрьме из них сидит только один, который сочетал изнасилование мальчика с его убийством. Единственная новость — у английских педофилов появился французский коллега, который в свое оправдание постоянно заявляет, что просто очень любит детей. Кто бы сомневался.