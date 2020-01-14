Туристов в Турции предупредили о долгом ожидании заселения в гостиницах

Москва, 14 января. Турецких отельеров обязали соблюдать все пункты закона о защите персональной информации, что осложнит процедуру заселения в недорогих гостиницах среднего сегмента. Об этом во вторник сообщает АТОР.

Так, согласно нововведениям, в отелях не могут делать ксерокопии паспортов своих постояльцев, запрашивать у них другие личные данные, в том числе, номера кредитной карты и мобильного телефона, а также собирать биометрические данные, пишет «Утро.ру».

В наступившем году за выполнением закона о защите личных данных турецкие власти обещают следить намного пристальнее. Нарушителям грозят санкции в виде больших штрафов. Согласно сведениям турецких СМИ, ужесточение требований по исполнению законодательства связано с ростом махинаций и мошеннических манипуляций по использованию личной информации туристов.

Как полагает представитель Ассоциации отельеров и туроператоров Кемера (KETOB) Динчер Сарыкая, новая схема обработки документов может обернуться для путешественников длительным ожиданием заселения.