Эксперты Amazon рассказали, как сделать генуборку дома за час

Вашингтон, 14 января. Эксперты Amazon считают, что на генеральную уборку в квартире должно уходить не больше часа. Главное — морально подготовиться и не затягивать процесс.

Американские специалисты отмечают, что нехватка времени — это бич большого города. Люди постоянно спешат на работу, стоят в пробках, а к вечеру чувствуют себя очень уставшими.

Выходные хочется провести с друзьями и семьей, а не тратить время на уборку. Но всегда возникает вопрос, как найти в себе силы и прибраться дома?

Если настроиться на уборку, она не растянется на полдня. Нужно включить бодрую музыку и делать все быстро.

Эксперты советуют начать с кухни, ванной и санузла. Одновременно замочите грязную посуду в мойке и запустите стиральную машину, пишет Deita.ru.

После того, как вы навели порядок в одной комнате, приступайте ко второй. Удобное ведро на колесиках и швабра, а также ароматическое средство для мытья сделают мытье полов не таким неприятным.

Специалисты считают, что генеральную уборку облегчает качественная бытовая химия и влажные салфетки. Многим нравится пользоваться мощным моющим пылесосом и работать в перчатках.

Важно, чтобы в течение недели вы старались поддерживать порядок в квартире. Всего 10-15 минут на минимальную уборку каждый день значительно сократят время генеральной уборки.

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