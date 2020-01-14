Выход беженцев из северных районов Сирии ускорит освобождение Идлиба от террористов

Москва, 14 января. Около тысячи мирных жителей Сирии вышли из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации. Выход беженцев осуществлялся через три пункта пропуска, которые начали функционировать 13 января. Об этом сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Сергей Жмурин.

По его словам, пункты для выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации в Сирии оборудованы пунктами для оказания медицинской помощи, выдачи питьевой воды и горячего питания.

Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров отметил, что Россия давно заявляла о необходимости выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации. Однако боевики блокировали выход беженцев из Идлиба, используя их в качестве «живого щита».

«Беженцы готовы были вернуться из Идлиба, но боевики их не выпускали и прикрывались ими, как живым щитом во время ударов сирийской армии. Конечно, чем больше мирных жителей уйдет из этого района, тем будет лучше. И наличие беженцев не должно затруднять освобождение Идлиба, его нужно освобождать только более осторожно и постепенно», — пояснил эксперт.

Александров также добавил, что выход тысячи беженцев из Идлибской зоны деэскалации является сигналом для остальных мирных жителей, которые остаются в удерживаемом боевиками районе, передает Nation News.

«В перспективе это позволит говорить, что там остались одни террористы, и активно вести боевые действия. Конечно, там нужно гнуть свою линию, пока боевики выполняют соглашение о перемирии — можно не наступать, а только начнут выступать — то можно кусок отхватить и так потихонечку весь Идлиб и освободить», — отметил эксперт.

Напомним, 12 января в сирийской провинции Идлиб вступил в силу очередной

режим прекращения огня. В связи с перемирием власти Сирии подготовили три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из Идлиба.