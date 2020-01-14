Швыткин видит решение конфликта на Ближнем Востоке в переговорах между США и Ираном

Москва, 14 января. Вашингтон и Тегеран должны сесть за стол переговоров и мирным способом урегулировать разгоревшийся между ними конфликт, поскольку ближневосточный кризис может привести к непредсказуемым последствиям. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Он согласился с позицией министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее обратился к США и Ирану с призывом решать споры путем диалога и отметил, что РФ готова оказать сторонам содействие, если они «проявят к этому реальный интерес».

«Считаю, что надо идти по пути деэскалации напряженности в данном регионе, это будет способствовать выстраиванию взаимоотношений, которые бы могли вернуть мир и спокойствие на Ближний Восток», — сказал Швыткин в комментарии iReactor.

По мнению политика, Тегеран и Вашингтон обязаны сесть за стол переговоров при посредничестве Москвы, поскольку в противном случае кризис на Ближнем Востоке, который в последнее время все больше обостряется из-за действий Вашингтона, может обернуться печальными последствиями.

Швыткин также добавил, что слова американского госсекретаря Майка Помпео относительно того, что Иран должен стать «нормальной страной», являются непозволительными.

«Подобные заявления, на мой взгляд, уже являются неким сигналом возвеличивания США над Ираном, что недопустимо. Это два отдельных государства, вне зависимости от военной мощи, независимо от их экономического состояния. Это два независимых самодостаточных государства. И они должны выстроить взаимоотношения на равнопартнерской основе», — резюмировал он.

Отношения между США и Ираном резко обострились в начале 2020 года на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) был убит в ночь на 3 января в окрестностях Багдада от ракетного удара США. Приказ о ликвидации военачальника лично отдал американский лидер Дональд Трамп.

После гибели Сулеймани президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что Вашингтон поплатится за свои действия, напоминает газета «Взгляд». Глава государства с сожалением отметил, что «американцы встали на новый путь, который может быть для региона весьма опасным». В связи с этим Роухани подчеркнул необходимость более тесных консультаций и координации дружественных стран.