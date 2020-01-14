Эксперт оценил итоги встречи представителей РФ, Сирии и Турции по ситуации в Идлибе

Москва, 14 января. Турция должна на практике доказать свою приверженность урегулированию сирийского кризиса. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

13 января в Москве состоялась трехсторонняя встреча представителей России, Сирии и Турции по урегулированию ситуации в САР. В ходе встречи представители Дамаска потребовали абсолютного уважения суверенитета и независимости Сирии, а также немедленного вывода турецких войск с территории республики. Кроме того, сирийская сторона призвала Анкару соблюдать сочинские соглашения, которые предполагают освобождение провинции Идлиб от террористов.

Коротченко отметил, что политическое сотрудничество Москвы, Анкары и Дамаска по урегулированию кризиса в Сирии идет нормально. Однако Россия и Сирия ожидают от Турции практических шагов по выполнению обязательств, которые взяла на себя Анкара. Эксперт напомнил, что Турция должна предпринять меры по стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

«Именно там сосредоточены значительные группировки боевиков, в том числе подконтрольных Турции, и Анкара должна сделать так, чтобы эта зона перестала быть очагом экспорта различного рода террористических проявлений», — пояснил политолог.

Коротченко напомнил, что террористы из Идлибской зоны деэскалации регулярно пытаются нанести удары по российской авиабазе «Хмеймим», используя беспилотные летательные аппараты, передает Newinform.

«Ждем, что турецкие партнеры не на словах, а на практических делах докажут свою приверженность делу урегулирования ситуации в Сирии», — добавил эксперт.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в Сирии. В настоящее время в провинции Идлиб остаются незаконные вооруженные формирования, которые продолжают свою деятельность используя мирных жителей в качестве «живого щита».

1 Организация запрещена на территории РФ.